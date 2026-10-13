РФ випробовує твариноподібних роботів: Сирський розкрив, що зміниться на фронті

Росія випробовує твариноподібних роботів, розвиток яких може змінити тактику ведення бойових дій.

Про це колишній головком ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю BBC News Україна.

За словами Сирського, війна продовжує переходити на новий технологічний рівень. Зростає роль роботизації, автоматизації та штучного інтелекту, які поступово змінюють способи застосування військ.

“Створення твариноподібних роботів, ви знаєте, що такі дослідження ідуть, не просто дослідження, а випробування ідуть. Це розвиток, який призведе до зміни в тактиці використання військ”, — зазначив він.

Як технології змінюють війну

Сирський наголосив, що сучасні технології вже вплинули на різні сфери бойових дій. Безпілотники використовують для розвідки, ударів по цілях на різній відстані та ураження стратегічних об’єктів. Також розвиваються засоби радіоелектронної боротьби й автоматизація роботи штабів.

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Окрему роль відіграють наземні роботизовані платформи. За словами Сирського, вони вже виконують 60% або більше завдань із логістики та медичної евакуації. Такі системи також використовують як бойові платформи, і українські військові мають приклади їхнього успішного застосування на полі бою.

Водночас роботи поки не можуть повністю замінити піхоту. Сирський пояснив, що характеристики гуманоїдних роботів ще далекі від можливостей людини. За його словами, у майбутньому вдосконалені роботизовані системи можуть діяти поруч із військовими, зокрема виконувати бойові завдання.

Він також припустив, що подальший розвиток технологій може дати військовим додаткові можливості захисту та пересування. Серед прикладів Сирський назвав екзоскелети, які допоможуть переносити більший вантаж і забезпечать додатковий захист.

За оцінкою Сирського, роботизація та автоматизація бойових процесів із використанням штучного інтелекту й надалі розвиватимуться, що призведе до подальших змін у тактиці ведення війни.

Нагадаємо, Міноборони РФ уперше представило важкий гексакоптер "Мангас", назвавши його новим дроном. Проте, як з’ясували в InformNapalm, про цей апарат публічно відомо вже близько року. Розслідувачі відстежили його шлях від Бурятії до московської компанії, пов’язаної із Z-блогером Чингисом Дамбієвим.

Також розслідувачі повідомили, що українським фахівцям вдалося неушкодженим посадити російський реактивний дрон “Герань-4” Seeker. Апарат розібрали, щоб дослідити конструкцію зброї, яку Росія використовує для атак на АЗС і потяги. З’ясувалося, що оператор може керувати дроном із бойовою частиною вагою 50 кг, перебуваючи, наприклад, в Орлі. При цьому апарат здатний чітко бачити ціль навіть із висоти 8 км.