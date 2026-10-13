"Подвиг нашего государства": Сырский заявил, что Россия потеряла способность к наступлению

Бывший главком Сырский оценил, во что обошлось России остановка на фронте, и объяснил, почему исход переговоров политиков определяется не за столом переговоров, а на передовой.

Силы обороны сломили наступательный потенциал российской армии — противник понес такие потери, что практически не способен вести активные наступательные действия. Об этом в интервью "BBC Украина" рассказал бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал пояснил, что управлять обороной фронта протяженностью 1200 километров сложно, прежде всего, из-за ресурсов противника. В России огромное количество пехоты и воздушно-десантных войск, а именно эта группировка создавалась для наступления.

В то же время однозначного ответа на вопрос, побеждает ли Украина, Сырский не дал. По его словам, уже почти пять лет страна воюет с противником, превосходящим её буквально во всём, и это соперничество не только армий, но и технологий, промышленности, финансов и коалиций партнёров.

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"Сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое может развернуться и устремиться в Европу, — это уже подвиг нашего государства. Подвиг всего украинского народа", — подчеркнул он.

По словам Сырского, любая война заканчивается переговорами политиков, однако эти переговоры опираются на результаты боевых действий, поэтому роль армии является определяющей. Вести их можно либо с позиции общего поражения, когда фронт отступает, либо на равных, когда противник не имеет преимуществ и теряет около полутора тысяч военных ежедневно. Прогресс на пути к миру, добавил Сырский, зависит от стойкости украинцев и поддержки партнеров.

Среди тенденций он отмечает рост технологичности войны — она ведётся в космосе, киберпространстве, в воздухе, на земле, на море и даже под землёй. А также дальнейшее развитие роботизации, ведь даже обычное оружие оснащается системами управления на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что США и европейские страны обсуждают совместный план по прекращению войны России против Украины. Он предусматривает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Киева и экономические договоренности с Москвой.

Кроме того, премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об ударах дронов по двум гражданским судам в западной части Чёрного моря. Речь идет о сухогрузах "Chelsea 3", экипаж которого удалось спасти, и "Azov Concord", который затонул. Болгарские власти вызвали посла РФ, однако официально отказываются признавать, что корабли атаковали именно российские беспилотники.