У Болгарии от удара дронов утонуло судно с моряками: премьер вызвал посла РФ (фото)о)

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об ударах дронов по двум гражданским судам в западной части Чёрного моря. Речь идет о сухогрузах Chelsea 3, с которого успели спасти весь экипаж, и Azov Concord, который затонул. Болгарские власти вызвали посла РФ, но официально отказываются признать, что корабли подверглись атаке именно российских беспилотников.

Chelsea 3 пострадала от удара трёх беспилотников, говорится в посте Радева на странице в Facebook. Инцидент произошёл недалеко от города Бяла, в 33 км от берега. На борту находились 15 членов экипажа: семеро украинцев и восемь азербайджанцев. Людей спасли и доставили в порт Варны: пятеро получили ранения, и им оказывают помощь врачи. Azov Concord атаковали недалеко от села Крапец, в 31 км от берега. Корабль затонул, и удалось спасти только одного человека.

Радев сообщил, что атака дронов на "Chelsea 3" произошла в 1:30 13 октября. По его словам, дроны поразили палубу и корпус. Прямо на заседании экстренно созванного Совета безопасности, которое состоялось около 7 часов, стало известно об ударе по ещё одному кораблю, который затонул, сказал министр. Чиновник не указал название этого судна, но, согласно данным профильного издания Maritime, это Azov Concord.

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Министр сообщил, что вызвал на беседу посола России Элеонору Митрофанову. Также он не подтвердил, что удар нанесли российские дроны, хотя и предположил, что это весьма вероятная версия. Радев заявил, что проинформировал об инциденте руководство НАТО и ЕС, а также поговорит с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Политик заявил, что будет призывать к усилению мониторинга морского и воздушного пространства и попросит об "укреплении наших возможностей реагирования". Во время заявления на заседании Совбеза Болгарии не было информации об обращении к НАТО с просьбой о применении статьи 5 (ответ на агрессию) или статьи 4 (консультации) Договора.

"Болгария продолжает искать помощь в расследовании этих ударов, чтобы мы могли точно определить, какая страна несет ответственность за использование беспилотников против судов вблизи наших территориальных вод. У нас нет убедительных, четких доказательств, чтобы выдвигать обвинения конкретной стороне; однако логика подсказывает, что такое развитие событий выгодно РФ", — заявил Радев.

Атаки РФ на корабли — подробности

На Google Maps можно обозначить примерную зону, в которой РФ могла нанести удар по Chelsea 3 и Azov Concord. Расстояние между поражёнными судами (красные отметки) составляет около 100 км. При этом Azov Concord попал под удар ближе к Украине.

Атаки РФ на корабли — места ударов по Chelsea 3 и Azov Concord 13 октября Фото: Google Maps

CHELSEA 3 — судно под флагом Мальты (IMO 9361392), которое следовало рейсом из порта Гиресун (Турция) в Джурджулешти (Молдова), зарегистрировано в Украине и приписано к порту Одессы. Основные характеристики — длина 136 м, ширина 16 м, дедвейт — около 5,8 тыс. тонн груза.

Атаки РФ на корабли — как выглядит судно Chelsea 3 Фото: marine traffic

AZOV CONCORD — судно под флагом Сент-Китс и Невис (IMO 9387748), размеры 142 м на 18 м, дедвейт 8,9 тыс. тонн, оператор — Турция, маршрут — пока неизвестен.

Атаки РФ на корабли — как выглядит Azov Concord Фото: marine traffic

Отметим, что неделю назад у берегов Болгарии РФ атаковала два судна — ALFA WATAN и ABLE. Зеленский обвинил в этом РФ, но София этого не подтверждала. Удар произошел в исключительной экономической зоне этой страны, на расстоянии около 400 км от оккупированного Россией Крымского полуострова. Также была атака на корабль у берегов Румынии. После трёх предыдущих ударов дронов по судам в Чёрном море, которые вышли (или направлялись) из портов Украины, Фокус собрал мнения экспертов о том, речь ли идёт о начале войны РФ против НАТО.

Напоминаем, что командующий силами НАТО в Европе разработал план "Теория победы", который должен вступить в действие в случае нападения РФ на страну-члена альянса.