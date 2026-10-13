Біля Болгарії від удару дронів потонуло судно з моряками: прем'єр викликав посла РФ (фото)

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив про удари дронів на два цивільні судна у західній частині Чорного моря. Ідеться про суховантажі Chelsea 3, з якого встигли врятувати весь екіпаж, та Azov Concord, який потонув. Болгарська влада викликала посла РФ, але офіційно відмовляється визнати, що кораблі опинились під атакою саме російських безпілотників.

Chelsea 3 постраждало від удару трьох безпілотників, ідеться у дописі Радева на сторінці Facebook. Інцидент відбувся біля міста Бяла, на відстані 33 км від берега. На борту перебувало 15 членів екіпажу: семеро українців та вісім азербайджанців. Людей врятували та доправили до порту Варни: п'ятеро отримали поранення і їм надають допомогу лікарі. Azov Concord атакували неподалік від села Крапець за 31 км від берега. Корабель потонув і вдалось врятувати лише одну людину.

Радев повідомив, що атака дронів на Chelsea 3 сталась о 1:30 13 жовтня. З його слів, дрони влучили по палубі та корпусу. Прямо на засіданні терміново скликаної Ради безпеки, яке відбулось близько 7 год, стало відомо про удар по ще одному кораблю, який потонув, сказав міністр. Посадовець не вказав назву цього корабля, але, згідно з даними профільного медіа Maritime, це Azov Concord.

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Міністр сказав, що викликав на бесіду посолку Росії Елеонору Мітрофанову. Також він не визнав, що удар завдали російські дрони, хоча й припустив, що це дуже вірогідна версія. Радев заявив, що повідомив про інцидент керівництво НАТО та ЄС і також поговорить з генсеком альянсу Марком Рютте. Політик сказав, що закликатиме посилити моніторинг морського та повітряного простору та попросить про "зміцнення наших спроможностей реагування". Під час заяви на засіданні Радбезу Болгарії не було інформації про звернення до НАТО про задіювання статті 5 (відповідь на агресію) чи статті 4 (консультації) Договору.

"Болгарія продовжує шукати допомоги в розслідуванні цих ударів, щоб ми могли точно визначити, яка країна несе відповідальність за використання безпілотників проти суден поблизу наших територіальних вод. Ми не маємо переконливих, чітких доказів, щоб висувати звинувачення конкретній стороні; однак логіка підказує, що такий розвиток подій вигідний РФ", –- заявив Радев.

Атаки РФ на кораблі — деталі

На Google maps можна позначити орієнтовну зону, у якій РФ могла вдарити по Chelsea 3 та Azov Concord. Між ураженими кораблями (червоні позначки) — близько 100 км. При цьому Azov Concord потрапив під удар ближче до України.

Атаки РФ на кораблі — місце ударів по Chelsea 3 та Azov Concord 13 жовтня Фото: Google Maps

CHELSEA 3 — судно під прапором Мальти (IMO 9361392), яке прямувало рейсом з порту Гіресун (Туреччина) до Джурджулешти (Молдова), зареєстроване в Україні та приписане до порту Одеси. Основні характеристики — довжина 136 м, ширина 16 м, дедвейт — близько 5,8 тис. тонн вантажу.

Атаки РФ на кораблі — як виглядає судно Chelsea 3 Фото: marine traffic

AZOV CONCORD — судно під прапором Сент-Кітс і Невіс (IMO 9387748), розміри 142 м на 18 м, дедвейт 8,9 тис. тонн, оператор — Туреччина, маршрут — наразі невідомий.

Атаки РФ на кораблі — як виглядає Azov Concord Фото: marine traffic

Зазначимо, тиждень тому біля берегів Болгарії РФ атакувала два судна — ALFA WATAN та ABLE. Зеленський звинуватив у цьому РФ, але Софія цього не підтверджувала. Удар стався у виключній економічній зоні цієї країни, на відстані близько 400 км від окупованого Росією Кримського півострова. Також була атака по кораблю біля Румунії. Після трьох попередніх ударів дронів по суднах у Чорному морі, які вийшли (чи прямували) з портів України, Фокус зібрав думки експертів, чи ідеться про початок війни РФ проти НАТО.

Нагадуємо, командувач силами НАТО у Європі створив план "Теорія перемоги", який повинен почати діяти у випадку нападу РФ на країну-члена альянсу.