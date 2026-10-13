"Подвиг нашої держави": Сирський заявив, що Росія втратила здатність до наступу

Ексголовком Сирський оцінив, чого коштувало Росії зупинитися на фронті, і пояснив, чому результат переговорів політиків визначається не за столом, а на передовій.

Сили оборони зламали наступальний потенціал російської армії – противник зазнав таких втрат, що майже не здатен на активні наступальні дії. Про це в інтерв'ю "BBC Україна" розповів колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал пояснив, що керувати обороною фронту довжиною 1200 кілометрів складно передусім через ресурси ворога. У Росії величезна кількість піхоти та повітряно-десантних військ, а саме угруповання створювалося для наступу.

Водночас однозначної відповіді на питання, чи перемагає Україна, Сирський не дав. За його словами, майже п'ять років країна воює з противником, який переважає її буквально у всьому, і це змагання не лише армій, а й технологій, промисловості, фінансів та коаліцій партнерів.

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"Сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка може розвернутися і піти в Європу, — це вже подвиг нашої держави. Подвиг всього українського народу", — наголосив він.

За словами Сирського, будь-яка війна завершується переговорами політиків, однак спираються ті переговори на результати бойових дій, тому роль армії визначальна. Вести їх можна або з позиції загального програшу, коли фронт відступає, або на рівних, коли противник не має переваг і втрачає близько півтори тисячі військових щодня. Прогрес на шляху до миру, додав Сирський, залежить від стійкості українців та підтримки партнерів.

Серед тенденцій він називає зростання технологічності війни – вона триває в космосі, кіберпросторі, у повітрі, на землі, на морі й навіть під землею. А також розвиток дальшої роботизації, адже навіть звичайна зброя отримує системи керування на основі штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що США та європейські держави обговорюють спільний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає зупинку бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для Києва та економічні домовленості з Москвою.

Також прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив про удари дронів по двох цивільних суднах у західній частині Чорного моря. Ідеться про суховантажі Chelsea 3, екіпаж якого вдалося врятувати, та Azov Concord, що затонув. Болгарська влада викликала посла РФ, однак офіційно відмовляється визнавати, що кораблі атакували саме російські безпілотники.