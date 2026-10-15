Провал на нескольких направлениях: ISW раскрыло, где армия РФ не смогла продвинуться

13–14 октября российские войска нанесли удары по нескольким направлениям фронта, однако аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили подтвержденных успехов оккупантов. Украинские контратаки в Донецкой области также повлияли на планы российского командования.

Об этом говорится в отчете ISW от 14 октября 2026 года.

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия, но не продвинулись вперёд. Аналитики также опровергли утверждения российских чиновников и военных блогеров о якобы окружении украинских подразделений на северо-востоке региона. По оценке ISW, доказательств такого окружения нет.

На Купянском и Боровском направлениях российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако аналитики не зафиксировали подтвержденных изменений в пользу противника. Безрезультатными оказались и атаки оккупантов к северо-востоку и юго-востоку от Лимана.

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К востоку от Славянска российские войска нанесли удары в районе Кривой Луки, Николаевки, Пескуновки и Калеников. Кроме того, они продолжали наступательные действия в районе Константиновки. Однако ISW не обнаружил подтверждений их продвижения на этих участках фронта.

На юге Украины российские источники сообщали о наступательных действиях на западе Запорожской области 13 и 14 октября. По данным ISW, в этом районе украинские силы проводили контратаки, а доказательств продвижения российских войск аналитики не обнаружили.

Отдельно в отчете рассматривается ситуация на Лиманском направлении. По данным ISW, украинская операция "Вивальди" повлияла на действия российского командования на соседних участках фронта. В частности, украинские контратаки вынудили российское командование перебросить часть сил 1-й гвардейской танковой армии с Купянского направления на Лиманское. Это ослабило давление на Купянск-Вузловой.

ISW также отмечает, что действия украинских войск на Лиманском направлении затрудняют попытки российских войск продвигаться к Славянску и Краматорску с востока. В то же время российское командование, по сообщению украинского военного представителя, наращивает силы на Гуляйпольском направлении, готовясь к возможному усилению наступательных действий.

Ранее стало известно, что США и европейские страны разрабатывают совместный план по прекращению войны России против Украины. Документ предусматривает прекращение боевых действий на нынешней линии фронта, предоставление Киеву гарантий безопасности и заключение экономических соглашений с Москвой.

Кроме того, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о нападении дронов на два гражданских судна в западной части Черного моря. Речь идет о сухогрузах "Chelsea 3", экипаж которого удалось спасти, и "Azov Concord", который затонул. Болгарские власти вызвали российского посла, однако официально не подтвердили, что суда атаковали именно российские беспилотники.