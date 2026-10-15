Провал на кількох напрямках: ISW розкрило, де армія РФ не змогла просунутися

Протягом 13–14 жовтня російські війська атакували на кількох напрямках фронту, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили підтверджених успіхів окупантів. Українські контратаки на Донеччині також вплинули на плани російського командування.

Про це йдеться у звіті ISW за 14 жовтня 2026 року.

На півночі Харківської області російські війська продовжували наступальні дії, але не просунулися вперед. Аналітики також спростували твердження російських чиновників і військових блогерів про нібито оточення українських підрозділів на північному сході регіону. За оцінкою ISW, доказів такого оточення немає.

На Куп’янському та Боровському напрямках російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак підтверджених змін на користь противника аналітики не зафіксували. Безрезультатними були й атаки окупантів на північний схід і південний схід від Лимана.

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На схід від Слов’янська російські війська атакували поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Піскунівки та Калеників. Також вони продовжували наступальні дії в районі Костянтинівки. Проте ISW не виявив підтверджень їхнього просування на цих ділянках фронту.

На півдні України російські джерела повідомляли про наступальні дії на заході Запорізької області 13 та 14 жовтня. За даними ISW, у цьому районі українські сили проводили контратаки, а доказів просування російських військ аналітики не знайшли.

Окремо у звіті йдеться про ситуацію на Лиманському напрямку. За даними ISW, українська операція “Вівальді” вплинула на дії російського командування на сусідніх ділянках фронту. Зокрема, українські контратаки змусили російське командування перекинути частину сил 1-ї гвардійської танкової армії з Куп’янського напрямку до Лиманського. Це послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий.

ISW також зазначає, що українські дії на Лиманському напрямку ускладнюють російські спроби просуватися до Слов’янська та Краматорська зі сходу. Водночас російське командування, за повідомленням українського військового представника, накопичує сили на Гуляйпільському напрямку, готуючись до можливого посилення наступальних дій.

Раніше стало відомо, що США та європейські країни працюють над спільним планом завершення війни Росії проти України. Документ передбачає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту, надання Києву гарантій безпеки та укладення економічних домовленостей із Москвою.

Крім того, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив про атаку дронів на два цивільні судна в західній частині Чорного моря. Йдеться про суховантажі Chelsea 3, екіпаж якого вдалося врятувати, та Azov Concord, який затонув. Болгарська влада викликала російського посла, проте офіційно не підтвердила, що судна атакували саме російські безпілотники.