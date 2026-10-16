После 5 лет на фронте: в Украине предлагают одной из категорий ВСУ разрешить демобилизироваться

В Украине зарегистрировали петицию с предложением разрешить увольнение с военной службы педагогам, которые непрерывно служили не менее пяти лет в период военного положения. Инициатива предусматривает обязательное возвращение к работе в школе или лицее.

Петиция № 41/011074-26эп была опубликована на сайте Кабинета министров Украины.

Её автор Дмитрий Левченко предлагает внести изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", чтобы добавить новое основание для увольнения из армии во время военного положения.

Согласно предложению, воспользоваться таким правом смогут военнослужащие, отвечающие трем условиям:

имеют высшее педагогическое образование и не менее одного года опыта работы по специальности;

непрерывно служили во время военного положения не менее пяти лет, не привлекались к ответственности за самовольное оставление воинской части и не имели дисциплинарных взысканий в течение службы;

обязуются в течение трёх месяцев после увольнения устроиться на полную ставку на педагогическую должность в школе или лицее.

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Автор петиции объясняет эту инициативу нехваткой квалифицированных работников в украинских учебных заведениях. По его мнению, возвращение педагогов с боевым опытом поможет пополнить кадровый резерв школ и послужит ученикам примером стойкости и дисциплины.

Сбор подписей под петицией начался 7 октября 2026 года. На момент публикации материала она набрала 427 подписей из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора оставалось 83 дня.

Пока что это лишь предложение. Оно не изменяет действующие правила увольнения с военной службы.

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