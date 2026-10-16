Після 5 років на фронті: в Україні пропонують одній з категорій ЗСУ дозволити демобілізуватись

В Україні зареєстрували петицію із пропозицією дозволити звільнення з військової служби педагогам, які безперервно служили щонайменше п’ять років під час воєнного стану. Ініціатива передбачає обов’язкове повернення до роботи в школі або ліцеї.

Петицію №41/011074-26еп опублікували на сайті Кабінету міністрів України.

Її автор Дмитро Левченко пропонує внести зміни до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, щоб додати нову підставу для звільнення з армії під час воєнного стану.

Згідно з пропозицією, скористатися таким правом зможуть військовослужбовці, які відповідають трьом умовам:

мають вищу педагогічну освіту та щонайменше рік досвіду роботи за фахом;

безперервно служили під час воєнного стану не менше п’яти років, не притягувалися до відповідальності за самовільне залишення військової частини та не мали дисциплінарних стягнень протягом служби;

зобов’язуються протягом трьох місяців після звільнення працевлаштуватися на повну ставку на педагогічну посаду в школі або ліцеї.

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Автор петиції пояснює ініціативу нестачею кваліфікованих працівників в українських закладах освіти. На його думку, повернення педагогів із бойовим досвідом допоможе поповнити кадровий резерв шкіл і дати учням приклад стійкості та дисципліни.

Збір підписів під петицією розпочався 7 жовтня 2026 року. Станом на момент публікації матеріалу вона набрала 427 підписів за необхідних 25 тисяч. До завершення збору залишалося 83 дні.

Наразі це лише пропозиція. Вона не змінює чинних правил звільнення з військової служби.

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