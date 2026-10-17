Чуда не произошло: после 20 месяцев поисков подтвердилась гибель на фронте экс-футболиста сборной Украины

После 20 месяцев пребывания в статусе пропавшего без вести по результатам ДНК-экспертизы подтвердили гибель в Донецкой области бывшего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Романа Максимюка.

Во время выполнения боевого задания погиб бывший полузащитник национальной сборной Украины по футболу и чемпион Украины в составе киевского "Динамо" Роман Максимюк. Свой последний бой 50-летний защитник провел на Покровском направлении в Донецкой области, пытаясь вырваться из окружения российских оккупантов. О трагической новости сообщила 16 октября супруга футболиста Вера Максимюк после получения официальных результатов ДНК-экспертизы.

В своём посте женщина упомянула о длительном периоде неопределённости, когда семья продолжала надеяться на его возвращение.

"Чуда не произошло. Год надежды, ожидания, молитв и веры… Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернётся домой", — написала жена военного.

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Она поблагодарила всех, кто поддерживал семью, молился за Романа и помогал в его поисках. Также Вера попросила сохранить память о муже не только как о военном, пропавшем без вести.

"Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, отцом, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали", — отметила Вера Максимюк.

Пост жены футболиста Веры Максимюк Фото: скриншот из Facebook

Путь от футбольного поля до передовой

Роман Максимюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. Защитник входил в состав мобильной огневой группы, уничтожавшей вражеские воздушные цели. Впоследствии военнослужащего перевели из Луцка на Харьковское направление.

Роман Максимюк стал наводчиком в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ, которая в течение длительного времени находилась на самых тяжелых участках фронта. За братство и отвагу он получил признание сослуживцев — в бригаде вспоминали, что на фронте он "сражался, как лев", за что позже был награждён военной наградой.

В последний раз Роман выходил на связь 30 января 2025 года. Тогда он позвонил жене и сказал, что отправляется на боевую позицию на Покровском направлении и может некоторое время находиться вне зоны доступа. С тех пор от него не поступало никаких известий.

Более полутора лет военнослужащий считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах во время попытки вырваться из окружения врага. Родные и сослуживцы до последнего надеялись на чудо, однако экспертиза ДНК, для которой образцы сдала его дочь Дарья, окончательно подтвердила гибель воина.

Спортивная карьера Романа Максимюка

Роман Максимюк родился в селе Быткив в Ивано-Франковской области. Заниматься футболом он начал с четвёртого класса в Надвирнянской ДЮСШ. В взрослом футболе дебютировал в Высшей лиге Украины 25 июля 1995 года за ивано-франковское "Прикарпатье" в матче против "Таврии" (4:3).

Также выступал за прикарпатские клубы "Бескид" (Надворная), "Хутровик" и "ФК Тысменица", чортковский "Кристалл" и киевский ЦСКА.

На высшем уровне Роман Максимюк играл за киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр", луцкую "Волынь" и одесский "Черноморец". Выступал и за рубежом — в составе петербургского "Зенита" и казахстанских клубов "Атирау" и "Казахмыс".

С 1998 по 2002 год Максимюк сыграл 5 матчей за национальную сборную Украины, дебютировав 19 августа 1998 года в матче против Грузии (4:0).

Среди достижений футболиста — бронзовые медали чемпионата Украины 2001 и 2004 годов в составе "Днепра", а также победа в Кубке России 1999 года.

В январе 2017 года он возглавлял ФК "Тернополь".

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб вспоминал о нём как о бескомпромиссном футболисте: "Он был чрезвычайно смелым игроком, который никогда не боялся спортивной борьбы и всегда доходил до самого конца. Роман сам принял решение пойти защищать страну и воевал на самых горячих участках фронта".

Сборная Украины почтила память футболиста, когда он считался пропавшим без вести

В июне 2025 года национальная сборная Украины почтила память Романа Максимюка перед товарищеским матчем против Канады. Тогда футболисты вышли на командное фото в его военном кителе и футболке луцкой "Волыни".

На тот момент судьба бывшего игрока оставалась неизвестной. Акция стала способом поддержать его семью и напомнить о футболисте, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды армии.

16 октября 2026 года киевское "Динамо" опубликовало сообщение о гибели бывшего игрока и выразило соболезнования его родным и близким.

Напомним, что в результате российского удара 4 октября был уничтожен фармацевтический завод "КУСУМ" в Сумах, в результате чего производство жизненно важных лекарств было остановлено. На предприятии погиб инженер Евгений Мирошниченко, проработавший в компании 17 лет.

Также "Фокус" сообщал, что утром 17 октября российские войска обстреляли жилой район Херсона управляемыми авиабомбами, в результате чего погиб 64-летний водитель скорой помощи. Еще как минимум 13 человек получили ранения, среди них — 11-летняя девочка, парамедик и семья с месячным младенцем.