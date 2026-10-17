Дива не сталося: після 20 місяців пошуків підтвердилася загибель на фронті ексфутболіста збірної України

Після 20 місяців перебування у статусі зниклого безвісти за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель на Донеччині колишнього півзахисника збірної України та київського "Динамо" Романа Максимюка.

Під час виконання бойового завдання загинув колишній півзахисник національної збірної України з футболу та чемпіон України у складі київського "Динамо" Роман Максимюк. Свій останній бій 50-річний захисник прийняв на Покровському напрямку на Донеччині, намагаючись вийти з оточення російських окупантів. Трагічну звістку повідомила 16 жовтня дружина футболіста Віра Максимюк після отримання офіційних результатів ДНК-експертизи.

У своєму дописі жінка згадала тривалий період невизначеності, коли родина продовжувала сподіватися на його повернення.

"Чуда не стало. Рік надії, очікування, молитв і віри… Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому", — написала дружина військового.

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Вона подякувала всім, хто підтримував родину, молився за Романа та допомагав його шукати. Також Віра попросила зберегти пам’ять про чоловіка не лише як про військового, який зник безвісти.

"Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили й чекали", — зазначила Віра Максимюк.

Допис дружини футболіста Віри Максимюк Фото: скриншот из Facebook

Шлях від футбольного поля до передової

Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року. Захисник був частиною мобільної вогневої групи, яка знищувала ворожі повітряні цілі. Згодом воїна перевели з Луцька на Харківський напрямок.

Роман Максимюк став навідником у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ, яка протягом тривалого часу перебувала на найважчих ділянках фронту. За побратимство та сміливість від побратимів отримав визнання — у бригаді згадували, що на фронті він "бився, як лев", за що пізніше був відзначений військовою нагородою.

Востаннє Роман виходив на зв'язок 30 січня 2025 року. Тоді він зателефонував дружині та сказав, що вирушає на бойову позицію на Покровському напрямку й може певний час перебувати поза зоною досяжності. Відтоді звісток від нього не надходило.

Понад півтора року військовослужбовець вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час спроби вийти з оточення ворога. Рідні та побратими сподівалися на диво до останнього, проте експертиза ДНК, для якої зразки здала його донька Дар’я, остаточно підтвердила загибель воїна.

Спортивна кар'єра Романа Максимюка

Роман Максимюк народився в селі Битків на Івано-Франківщині. Займатися футболом він розпочав із четвертого класу в надвірнянській ДЮСШ. У дорослому футболі дебютував у Вищій лізі України 25 липня 1995 року за івано-франківське "Прикарпаття" у матчі проти "Таврії" (4:3).

Також виступав за прикарпатські клуби "Бескид" (Надвірна), "Хутровик" та "ФК Тисмениця", чортківський "Кристал" і київський ЦСКА.

На вищому рівні Роман Максимюк грав за київське "Динамо", дніпропетровське "Дніпро", луцьку "Волинь" та одеський "Чорноморець". Змагався і за кордоном — у складі петербурзького "Зеніта" та казахстанських клубів "Атирау" і "Казахмис".

З 1998 по 2002 рік Максимюк зіграв 5 матчів за національну збірну України, дебютувавши 19 серпня 1998 року в грі проти Грузії (4:0).

Серед досягнень футболіста — бронзові нагороди чемпіонату України 2001 та 2004 років у складі "Дніпра", а також здобуття Кубка Росії 1999 року.

У січні 2017 року він очолював ФК "Тернопіль".

Відомий український тренер Юрій Вернидуб згадував про нього як про безкомпромісного футболіста: "Він був надзвичайно сміливим гравцем, який ніколи не боявся спортивної боротьби та завжди йшов до самого кінця. Роман сам ухвалив рішення піти захищати країну і воював на найгарячіших ділянках фронту".

Збірна України вшанувала футболіста, коли він вважався зниклим безвісти

У червні 2025 року національна збірна України вшанувала Романа Максимюка перед товариським матчем проти Канади. Тоді футболісти вийшли на командне фото з його військовим кітелем і футболкою луцької "Волині".

На той момент доля колишнього гравця залишалася невідомою. Акція стала способом підтримати його родину та нагадати про футболіста, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до війська.

16 жовтня 2026 року київське "Динамо" опублікувало повідомлення про загибель колишнього гравця та висловило співчуття його рідним і близьким.

Нагадаємо, російський удар 4 жовтня знищив фармацевтичний завод КУСУМ у Сумах, через що виробництво життєво необхідних ліків зупинилося. На підприємстві загинув інженер Євген Мірошниченко, який пропрацював у компанії 17 років.

Також Фокус писав, що російські війська вранці 17 жовтня накрили керованими авіабомбами житловий район Херсона, внаслідок чого загинув 64-річний водій екстреної медичної допомоги. Ще щонайменше 13 людей дістали поранення, серед них — 11-річна дівчинка, парамедикиня та родина з місячним немовлям.