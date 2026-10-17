Началось автоматическое продление отсрочек: Минобороны назвало 22 категории граждан
В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90 % действующих отсрочек могут быть продлены без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что этот процесс продлится до 30 октября. Основания для продления проверяются по единым правилам на основе данных государственных реестров. После проверки в приложении "Резерв+" можно будет увидеть, продлена ли отсрочка и на какой срок.
Как проверить результат
Отсрочки будут продлеваться постепенно, поэтому уведомления в "Резерв+" будут поступать не всем одновременно. В Минобороны подчеркивают, что уведомления получат все: и те, кому отсрочку продлили, и те, кому это не удалось сделать автоматически.
После получения уведомления об успешном продлении необходимо:
- открыть "Резерв+";
- обновить электронный военно-учетный документ ("+" → "Обновить документ");
- проверить срок отсрочки в расширенных данных ("+" → "Просмотреть документ").
Если в документе указано "до завершения мобилизации", отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно увидеть в расширенных данных.
Автоматическое продление действует независимо от того, где человек оформил отсрочку: через "Резерв+" или ЦНАП. В министерстве уточняют, что само приложение не продлевает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.
Кому могут продлить отсрочку автоматически
Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан:
- люди с инвалидностью;
- временно негодные к военной службе;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны лица, признанного недееспособным;
- люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;
- люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы;
- люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруги или супруга имеет инвалидность I или II группы;
- люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
- жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;
- студенты и аспиранты;
- работники высших и профессиональных учебных заведений, ученые;
- учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;
- родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнослужащие, освобожденные из плена;
- люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.
Главное условие: основание для отсрочки должно оставаться в силе и подтверждаться данными государственных реестров.
Что делать, если отсрочку не продлили
"Резерв+" сообщит, если автоматическое продление отсрочки не удалось. В Минобороны отмечают, что это не обязательно означает утрату права на неё: причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в реестрах.
В таком случае необходимо проверить и, при необходимости, обновить данные в реестрах, подтверждающие право на отсрочку. Далее следует подать новый запрос через "Резерв+", если такая услуга доступна, или обратиться с документами в любой ЦНАП. Действующая отсрочка остается в силе до истечения ее срока. Подавать заявление в ТЦК и СП не требуется.
Какие отсрочки можно оформить онлайн
В министерстве отмечают, что автоматическое продление и оформление новой отсрочки — это разные услуги. Новую отсрочку онлайн в системе "Резерв+" в настоящее время могут оформить 12 категорий: люди с инвалидностью, временно негодные к военной службе, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы, люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы, жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка, родители троих и более детей, родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, студенты и аспиранты, работники учреждений высшего и профессионального образования и ученые, а также учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.
Напомним, что украинские студенты-мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, но выехать за границу могут только те, кому не исполнилось 23 года. А для научной деятельности необходимо иметь пакет документов.
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует внести новые изменения в систему бронирования от мобилизации.