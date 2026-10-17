Началось автоматическое продление отсрочек: Минобороны назвало 22 категории граждан

В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90 % действующих отсрочек могут быть продлены без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что этот процесс продлится до 30 октября. Основания для продления проверяются по единым правилам на основе данных государственных реестров. После проверки в приложении "Резерв+" можно будет увидеть, продлена ли отсрочка и на какой срок.

Как проверить результат

Отсрочки будут продлеваться постепенно, поэтому уведомления в "Резерв+" будут поступать не всем одновременно. В Минобороны подчеркивают, что уведомления получат все: и те, кому отсрочку продлили, и те, кому это не удалось сделать автоматически.

После получения уведомления об успешном продлении необходимо:

открыть "Резерв+";

обновить электронный военно-учетный документ ("+" → "Обновить документ");

проверить срок отсрочки в расширенных данных ("+" → "Просмотреть документ").

Видео дня

Если в документе указано "до завершения мобилизации", отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно увидеть в расширенных данных.

Автоматическое продление действует независимо от того, где человек оформил отсрочку: через "Резерв+" или ЦНАП. В министерстве уточняют, что само приложение не продлевает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.

Кому могут продлить отсрочку автоматически

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно негодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

опекуны лица, признанного недееспособным;

люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы;

люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруги или супруга имеет инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

студенты и аспиранты;

работники высших и профессиональных учебных заведений, ученые;

учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;

родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Главное условие: основание для отсрочки должно оставаться в силе и подтверждаться данными государственных реестров.

Что делать, если отсрочку не продлили

"Резерв+" сообщит, если автоматическое продление отсрочки не удалось. В Минобороны отмечают, что это не обязательно означает утрату права на неё: причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в реестрах.

В таком случае необходимо проверить и, при необходимости, обновить данные в реестрах, подтверждающие право на отсрочку. Далее следует подать новый запрос через "Резерв+", если такая услуга доступна, или обратиться с документами в любой ЦНАП. Действующая отсрочка остается в силе до истечения ее срока. Подавать заявление в ТЦК и СП не требуется.

Какие отсрочки можно оформить онлайн

В министерстве отмечают, что автоматическое продление и оформление новой отсрочки — это разные услуги. Новую отсрочку онлайн в системе "Резерв+" в настоящее время могут оформить 12 категорий: люди с инвалидностью, временно негодные к военной службе, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы, люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы, жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка, родители троих и более детей, родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, студенты и аспиранты, работники учреждений высшего и профессионального образования и ученые, а также учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Напомним, что украинские студенты-мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, но выехать за границу могут только те, кому не исполнилось 23 года. А для научной деятельности необходимо иметь пакет документов.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует внести новые изменения в систему бронирования от мобилизации.