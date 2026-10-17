Автоматичне продовження відстрочок стартувало: Міноборони назвало 22 категорії громадян

В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть подовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ.

У Міністерстві оборони України повідомили, що цей процес триватиме до 30 жовтня. Підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після перевірки в застосунку Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк.

Як перевірити результат

Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходитимуть не всім одночасно. У Міноборони наголошують, що повідомлення отримають усі: і ті, кому відстрочку продовжили, і ті, кому цього не вдалося зробити автоматично.

Після сповіщення про успішне продовження потрібно:

відкрити Резерв+;

оновити електронний військово-обліковий документ ("+" → "Оновити документ");

перевірити строк відстрочки в розширених даних ("+" → "Переглянути документ").

Видео дня

Якщо в документі зазначено "до завершення мобілізації", відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна побачити в розширених даних.

Автоматичне продовження діє незалежно від того, де людина оформила відстрочку: через Резерв+ чи ЦНАП. У міністерстві уточнюють, що сам застосунок відстрочки не продовжує, а лише відображає актуальні дані з державного реєстру.

Кому можуть продовжити відстрочку автоматично

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;

вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Головна умова: підстава для відстрочки має залишатися чинною й підтверджуватися даними державних реєстрів.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося. У Міноборони зазначають, що це не обов'язково означає втрату права на неї: причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в реєстрах.

У такому разі потрібно перевірити й за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Далі слід подати новий запит через Резерв+, якщо така послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу. Чинна відстрочка залишається чинною до завершення її строку. Подавати заяву до ТЦК та СП не потрібно.

Які відстрочки можна оформити онлайн

У міністерстві наголошують, що автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — різні послуги. Нову відстрочку онлайн у Резерв+ наразі можуть оформити 12 категорій: люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи, люди з дружиною або чоловіком з інвалідністю I чи II групи, люди з батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи, жінки й чоловіки військовослужбовців, які мають дитину, батьки трьох і більше дітей, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти та аспіранти, працівники закладів вищої та професійної освіти й науковці, а також вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, українські студенти-чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, але виїхати за кордон можуть лише ті, кому не виповнилося 23 роки. А задля наукової діяльності, треба мати пакет документів.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує внести нові зміни у систему бронювання від мобілізації.