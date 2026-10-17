Операция "Вивальди": Третий корпус впервые поразил тяжелую огнеметную систему РФ "Дракон"

Украинские военные дистанционно ударили по новейшей российской тяжёлой огнеметной системе "Дракон". Она является продолжением линейки моделей "Солнцепек" и "Тосочка".

Тяжелая огнеметная система "Дракон" была атакована беспилотником подразделения "Мурамаса", входящего в состав отдельного полка беспилотных систем "Кракен". Об этом сообщают в Третьем армейском корпусе.

Украинские бойцы зафиксировали действие огнеметной системы и нанесли удар по вражеской технике, которая под прикрытием машины уходила с позиции.

Фиксация работы ТОС-3 "Дракон" Фото: скриншот

Система ТОС-3, использующая неуправляемые реактивные термобарические боеприпасы и оснащённая 15 направляющими для их запуска, имеет дальность поражения 15 километров. Российский огнемет, которым управляет экипаж из трёх человек, как отмечается, был поражён во время наступательной операции "Вивальди", в 12 километрах от линии соприкосновения.

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ТОС-3 "Дракон" в прицеле БПЛА 3-го АК Фото: скриншот

Напомним, что новую версию российской тяжелой огнеметной системы "Дракон", которая значительно опаснее своей предшественницы, впервые представили в 2024 году, причем сразу с приваренным мангалом и установленной системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез". Но заметили её на фронте только зимой 2026 года.

Также Фокус писал, что бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о том, что Третий армейский корпус завершил четвертый этап контрнаступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении. В ходе последней фазы под контроль Украины было возвращено более 100 кв. км территории.