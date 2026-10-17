Операція "Вівальді": Третій корпус вперше уразив важку вогнеметну систему РФ "Дракон"

Українські воїни дистанційно уразили новітню російську важку вогнеметну систему "Дракон". Вона є продовженням лінійки моделей ТОС (ВВС) "Солнцепек" та "Тосочка".

Важка вогнеметна система "Дракон" була атакована безпілотником підрозділу Muramasa у складі окремого полку безпілотних систем Kraken. Про це інформують у Третьому армійському корпусі.

Українські бійці зафіксували роботу вогнеметної системи та вдарили по ворожій техніці, яка під супроводом машини прикриття втікала з позиції.

Фіксація роботи ТОС-3 "Дракон" Фото: скріншот

Система ТОС-3, яка використовує некеровані реактивні термобаричні боєприпаси та має 15 направляючих для їх пусків, має дальність ураження 15 кілометрів. Російський вогнемет, яким керує екіпаж з троьх осіб, як наголошується, було поцілено під час наступальної операції "Вівальді", за 12 кілометрів від лінії зіткнення.

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ТОС-3 "Дракон" у прицілі БПЛА 3 АК Фото: скріншот

Нагадаємо, нову версію російської важкої вогнеметної системи "Дракон", яка значно небезпечніша за свою попередницю, вперше представили у 2024 році, причому одразу із навареним мангалом та встановленою системою радіоелектронної боротьби "Волнорез". Але помітили її на фронті лише взимку 2026 року.

Також Фокус писав, що бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про те, що Третій армійський корпус завершив четвертий етап контрнаступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Під час останньої фази під контроль України було повернуто понад 100 кв. км території.