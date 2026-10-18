"Не уберегли": Дуров прокомментировал атаку дронов на дата-центр под Санкт-Петербургом

Центр обработки данных, расположенный на административной границе с Санкт-Петербургом, был построен в 2011 году. Через 15 лет здание было атаковано.

Атакованный в ночь на воскресенье 18 октября дата-центр был построен в деревне Новосергиевка Всеволожского района 15 лет назад. Об этом напомнил основатель российской соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров.

Он обратил внимание, что здание было спроектировано очень основательно.

"Видно, что построен на совесть, стены толстые. Но не уберегли", — констатировал Дуров.

Дыра в здании ЦОД Фото: Соцсети

При этом бизнесмен отметил, что продал здание технологической корпорации VK 12 лет назад, то есть в 2014 году, когда был вынужден покинуть пост генерального директора компании после давления российских властей.

Дата-центр не выдержал атаки Фото: Соцсети

Удар по дата-центу ВК

Украинская оборонная компания Fire Point подтвердила атаку на ЦОД под Питером. Ночью дальнобойный ударный беспилотник-камикадзе самолетного типа FP-1 попал по одному из ключевых дата-центров ВКонтакте, который используется для хранения и обработки данных. Комплекс насчитывал более 20 тысяч серверов и 640 серверных стоек.

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Данные о сбоях Фото: скриншот

Российский портал Detector404, который собирает данные о сбоях различных сервисов, зафиксировал рост количества жалоб на работу социальной сети "Вконтакте", а также сервиса "VK Музыка".

Напомним, в ночь на 18 октября в российском Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов. В районе местного порта и датацентра "ВКонтакте" вспыхнули сильные пожары.

Также был атакован и склад Ozon в Колпинском районе.