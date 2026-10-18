"Не вберегли": Дуров прокоментував атаку дронів на дата-центр біля Санкт-Петербурга

Центр обробки даних, розташований на адміністративному кордоні з Санкт-Петербургом, було збудовано у 2011 році. Через 15 років будівля зазнала удару.

Дата-центр, який зазнав атаки в ніч на неділю, 18 жовтня, було збудовано в селі Новосергіївка Всеволожського району 15 років тому. Про це нагадав засновник російської соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров.

Він звернув увагу на те, що будівля була спроектована дуже ґрунтовно.

"Видно, що збудовано як слід, стіни товсті. Але не вберегли", — констатував Дуров.

Дірка в будівлі ЦОД Фото: Соцмережi

При цьому бізнесмен зазначив, що продав будівлю технологічній корпорації VK 12 років тому, тобто у 2014 році, коли був змушений залишити посаду генерального директора компанії через тиск з боку російської влади.

Дата-центр не витримав атаки Фото: Соцмережi

Атака на дата-центр ВК

Українська оборонна компанія Fire Point підтвердила атаку на ЦОД поблизу Санкт-Петербурга. Вночі далекобійний ударний безпілотник-камікадзе авіаційного типу FP-1 вразив один із ключових дата-центрів "ВКонтакте", який використовується для зберігання та обробки даних. Комплекс налічував понад 20 тисяч серверів і 640 серверних стійок.

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Дані про збої Фото: скриншот

Російський портал Detector404, який збирає дані про збої в роботі різних сервісів, зафіксував зростання кількості скарг на роботу соціальної мережі "Вконтакте", а також сервісу "VK Музика".

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня в російському Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів. У районі місцевого порту та датацентру "ВКонтакте" спалахнули сильні пожежі.

Також було атаковано склад Ozon у Колпінському районі.