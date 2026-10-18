Украинские войска осенью освободили больше территории, чем захватили россияне, — Зеленский

Осенью силы обороны освободили больше территории, чем удалось захватить оккупантам. Таким образом, сохраняется положительная тенденция, отметил президент.

В результате операций десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса с начала осени было освобождено больше украинских территорий, чем россиянам удалось захватить за этот период. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Глава государства подчеркнул, что эта тенденция сохраняется, ведь так же было и в другие периоды года.

В Доброполье, как рассказал Зеленский, сдерживаются попытки россиян штурмовать украинские позиции и уничтожаются проникновения.

Кроме того, украинские бойцы удерживают позиции на других направлениях в Донецкой и Харьковской областях, а также в Запорожской области и продолжают оказывать давление на фронте.

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"Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка — все находятся под контролем Украины. И мы защищаем районы вблизи Краматорска", — перечислил Зеленский и подчеркнул, что фронт прочен, а ВСУ уничтожают россиян даже в 20 километрах от Запорожья.

Напомним, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что Третий армейский корпус завершил четвертый этап контрнаступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении. В ходе последней фазы под контроль Украины было возвращено более 100 кв. км территории.

Также Фокус писал, что в районе Лимана 3-й армейский корпус ВСУ провел операцию "Вивальди", благодаря которой очистил от инфильтрации 85 кв. км территории.