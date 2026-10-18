Українські війська восени звільнили більше території, ніж захопили росіяни, — Зеленський

Восени сили оборони звільнили більше території, ніж вдалося захопити окупантам. Таким чином зберігається позитивна тенденція, зазначив президент.

В результаті операцій десантно-штурмових військ та Третього армійського корпусу з початку осені було звільнено більше українських територій, ніж росіянам вдалося захопити за цей період. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Глава держави наголосив, що тенденція зберігається, адже так само було і в інші частини року.

У Добропіллі, розповів Зеленський, зупиняються спроби росіян штурмувати українські позиції та знищуються інфільтрації.

Також українські бійці тримають позиції на інших напрямках на Донеччині, Харківщині, в Запорізькій області та продовжують тиснути на фронті.

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"Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська", — перерахував Зеленський та наголосив, що фронт міцний, а ЗСУ знищують росіян навіть за 20 кілометрів від Запоріжжя.

Нагадаємо, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про те, що Третій армійський корпус завершив четвертий етап контрнаступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Під час останньої фази під контроль України було повернуто понад 100 кв. км території.

Також Фокус писав, що під Лиманом 3 армійський корпус ЗСУ провів операцію "Вівальді", завдяки якій зачистив від інфільтрації 85 кв. км території.