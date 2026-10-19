Рубио признал программный сбой в системе оповещения Украины: что произошло перед атакой на Киев

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что несколько ночей назад в системе раннего предупреждения Украины возникла программная проблема. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) изучает этот инцидент, однако причину отсутствия предупреждения перед российским ракетным ударом по Киеву прошлой ночью он не прокомментировал.

Об этом Рубио заявил в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения перед ударом российских баллистических ракет по столице.

"Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование Вооружённых сил США изучает этот вопрос. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — заявил госсекретарь.

По словам Рубио, американская сторона получила отчет о предыдущем инциденте от EUCOM. В то же время он подчеркнул, что не может объяснить, что именно произошло во время последней атаки. Таким образом, из его заявления не следует, что предыдущий программный сбой был непосредственной причиной отсутствия предупреждения в ту ночь.

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Трамп хочет дать шанс мирным переговорам

В том же интервью Рубио объяснил и решение президента США Дональда Трампа приостановить санкции на 60 дней. По его словам, американский президент хочет проверить, могут ли переговоры с Украиной и Россией привести к положительному результату и помочь избежать еще одного года войны.

Рубио отметил, что США на протяжении почти двух лет неоднократно пытались способствовать завершению войны. Несмотря на то, что достичь желаемого прогресса пока не удалось, Трамп, по словам госсекретаря, остается приверженным этой цели и готов использовать возможности для продвижения переговоров.

Отвечая на вопрос о доказательствах готовности президента России Владимира Путина к мирным переговорам, Рубио заявил, что дипломатия предполагает постоянные попытки прийти к соглашению. По его словам, окончательным подтверждением готовности сторон к миру станет заключение соглашения и их готовность пойти на взаимные уступки.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон стремится положить конец войне из-за риска её дальнейшего распространения. Он пояснил, что дроны, теряющие ориентацию из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, могут отклоняться от цели и попадать на территорию соседних стран. По его мнению, это создает угрозу эскалации не только для Украины и России, но и для других государств, особенно в Восточной Европе.

В то же время Рубио опроверг утверждение о приостановке обмена разведывательными данными между США и Украиной. Когда журналист спросил, действительно ли Вашингтон временно прекратил передавать Киеву часть разведывательной информации, госсекретарь ответил: "Не знаю, откуда он берет эту информацию или почему говорит об этом прессе. Никакой паузы не было".

Напомним, вечером 18 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. По данным властей, одна из них попала в медицинский центр в Деснянском районе столицы.

В ночь на 19 октября россияне вновь обстреляли столицу баллистическими ракетами. В ходе этой атаки была повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева.