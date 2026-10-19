Рубіо визнав програмний збій у системі попередження України: що сталося перед атакою на Київ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кілька ночей тому в системі раннього попередження України виникла програмна проблема. Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) вивчає цей інцидент, однак причину відсутності попередження перед російським ракетним ударом по Києву минулої ночі він не прокоментував.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому Україна не отримала завчасного попередження перед ударом російських балістичних ракет по столиці.

“Кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов’язана із системою раннього попередження України. Європейське командування Збройних сил США вивчає це питання. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі”, — заявив держсекретар.

За словами Рубіо, американська сторона отримала звіт про попередній інцидент від EUCOM. Водночас він наголосив, що не може пояснити, що саме сталося під час останньої атаки. Тож із його заяви не випливає, що попередній програмний збій був безпосередньою причиною відсутності попередження тієї ночі.

Видео дня

Трамп хоче дати шанс мирним переговорам

Під час того самого інтерв’ю Рубіо пояснив і рішення президента США Дональда Трампа призупинити санкції на 60 днів. За його словами, американський президент хоче перевірити, чи можуть переговори з Україною та Росією привести до позитивного результату й допомогти уникнути ще одного року війни.

Рубіо зазначив, що США протягом майже двох років неодноразово намагалися сприяти завершенню війни. Попри те, що досягти бажаного прогресу поки не вдалося, Трамп, за словами держсекретаря, залишається відданим цій меті та готовий використовувати можливості для просування переговорів.

Відповідаючи на запитання про докази готовності російського президента Володимира Путіна до мирних переговорів, Рубіо заявив, що дипломатія передбачає постійні спроби домовитися. За його словами, остаточним підтвердженням готовності сторін до миру стане укладення угоди та їхня готовність піти на взаємні поступки.

Рубіо також наголосив, що Вашингтон прагне завершити війну через ризик її подальшого поширення. Він пояснив, що дрони, які втрачають орієнтацію через дію засобів радіоелектронної боротьби, можуть відхилятися від цілі та потрапляти на територію сусідніх країн. На його думку, це створює небезпеку ескалації не лише для України та Росії, а й для інших держав, особливо у Східній Європі.

Водночас Рубіо заперечив твердження про призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною. Коли журналіст запитав, чи справді Вашингтон тимчасово припиняв передавати Києву частину розвідувальної інформації, держсекретар відповів: “Не знаю, звідки він бере ці речі або чому говорить про це пресі. Жодної паузи не було”.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За даними влади, одна з них влучила в медичний центр у Деснянському районі столиці.

У ніч на 19 жовтня росіяни повторно обстріляли столицю балістичними ракетами. Під час цієї атаки було пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва.