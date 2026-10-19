От США не поступило предупреждения об ударе баллистикой по Украине: в ПС рассказали детали

Под ракетным обстрелом оказались не только энергетические объекты — повреждены клиника, школа, станция метро и жилые дома в столице и в Киевской области. О первом ракетном ударе разведка США не предупредила.

Россия нанесла по Украине две волны баллистических ударов за одну ночь, причем по первой из них предупреждения от американской стороны не поступило. Первый удар был нанесен в 23:00, второй – около трех часов ночи, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, специалисты совместно с партнерами выясняют обстоятельства.

"Хочу отметить: если враг наносит удар баллистическими ракетами, например, в 11 или 12 часов (ночью), не исключено, что он повторит его. Поэтому нужно быть очень бдительными", — подчеркнул он.

Всего россияне применили 16 баллистических ракет, нацелив их на Киев и Киевскую область, а также более двухсот дронов различных типов, включая реактивные "шахеды" – от Харьковской и Днепропетровской областей до Волыни, Ровенской и Одесской областей. Об этом написал в Telegram Владимир Зеленский.

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Основной целью вновь стали энергетика и инфраструктура, однако повреждения затронули также медицинскую клинику, школу, станцию метро и обычные жилые дома. Есть погибшие, пострадавшим оказывается помощь.

Снаряды прилетели дважды — в 23:00 и около трех часов ночи

Энергетические объекты подверглись атакам в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях. Только за эту ночь были повреждены более десяти объектов энергетической инфраструктуры, а по меньшей мере 550 тысяч семей остались без электроэнергии. На местах работают ремонтные бригады.

Президент подчеркнул, что Украина положительно реагировала на каждую попытку партнеров положить конец войне и на каждое предложение о прекращении огня, тогда как ответом России каждый раз становились баллистические ракеты, "шахеды" и убийства.

"Путин не хочет не то что завершения этой войны, но даже каких-либо шагов по деэскалации. Каждый из партнеров сталкивался с этим лично, когда слышал отказы со стороны России. И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизни. Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает смягчение или отсрочку санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров", – написал он.

Ранее сообщалось, что США ежемесячно поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот" — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. Об этом говорил сам Зеленский.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил о программном сбое в украинской системе раннего предупреждения, произошедшем несколько ночей назад. Инцидент расследует Европейское командование Вооруженных сил США, однако почему предупреждение не поступило перед ночным ракетным ударом по Киеву, Рубио не пояснил.