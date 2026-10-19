Від США не надійшло попередження про удар балістикою по Україні: в ПС розповіли деталі

Під ракетами опинилися не лише енергообʼєкти – пошкоджено клініку, школу, станцію метро та житлові будинки в столиці й на Київщині. Про перший удар балістикою розвідка США не попередила.

Росія вдарила по Україні балістикою двома хвилями за одну ніч, причому про першу з них попередження від американської сторони не надійшло. Перший удар стався о 23:00, другий – близько третьої ночі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, фахівці разом із партнерами з'ясовують обставини.

"Хочу наголосити: якщо ворог завдає удару балістикою, наприклад об 11-й чи 12-й годині (вночі), не виключено, що він повторить його. Тому потрібно бути дуже пильними", – підкреслив він.

Усього росіяни застосували 16 балістичних ракет, спрямувавши їх проти Києва та Київщини, а також понад дві сотні дронів різних типів, включно з реактивними "шахедами" – від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини й Одещини. Про це написав у Telegram Володимир Зеленський.

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Основною ціллю знову стали енергетика та інфраструктура, однак пошкодження дісталися й медичній клініці, школі, станції метро та звичайним житловим будинкам. Є загиблі, постраждалим надають допомогу.

Балістика прилетіла двічі — о 23:00 і близько третьої ночі

Енергетичні об'єкти атакували у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Лише за цю ніч пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, а щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електроенергії. На місцях працюють ремонтні бригади.

Президент наголосив, що Україна позитивно відповідала на кожну спробу партнерів завершити війну й на кожну пропозицію припинення вогню, тоді як відповіддю Росії щоразу ставали балістика, "шахеди" та вбивства.

"Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. кожен із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів", – написав він.

Раніше повідомлялося, що США передають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot щомісяця – приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена. Про це казав сам Зеленський.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив про програмний збій в українській системі раннього попередження, який стався кілька ночей тому. Інцидент вивчає Європейське командування Збройних сил США, однак чому попередження не надійшло перед нічним ракетним ударом по Києву, Рубіо не пояснив.