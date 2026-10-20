Военных, которые служат годами, могут начать увольнять: что заявил нардеп

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что вопрос о постепенном увольнении с военной службы тех, кто служит с 2014 года и начала 2022 года, может быть решен в краткосрочной перспективе.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

По его словам, над разработкой механизма увольнения работает группа специалистов Министерства обороны совместно с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Депутат отметил, что пока не может назвать точные сроки принятия решения. По его оценке, это может произойти через месяц или два, однако он заверил, что вопрос будет решен.

Вениславский подчеркнул, что при определении порядка увольнения военнослужащих со службы важно обеспечить социальную справедливость. Прежде всего, право на увольнение должны получить те, кто больше всего его заслуживает.

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В качестве примера он привёл военного, получившего два тяжёлых ранения и продолжающего воевать. По мнению народного депутата, такой человек может иметь приоритетное право на увольнение по сравнению с военнослужащим, который служит с 2022 года, но ни разу не участвовал в боевых действиях.

Вениславский добавил, что парламентский комитет разрабатывает механизм, который позволит учесть такие обстоятельства. По его словам, военнослужащие, прослужившие длительный срок и имеющие наибольшие заслуги, будут постепенно увольняться со службы.

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