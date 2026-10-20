Військових, які служать роками, можуть почати звільняти: що заявив нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що питання поступового звільнення з військової служби тих, хто служить із 2014 року та початку 2022 року, можуть вирішити в короткостроковій перспективі.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, над розробкою механізму звільнення працює команда Міністерства оборони спільно з парламентським комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нардеп зазначив, що поки не може назвати точних строків ухвалення рішення. За його оцінкою, це може статися через місяць або два, однак він запевнив, що питання буде вирішене.

Веніславський наголосив, що під час визначення порядку звільнення військових зі служби важливо забезпечити соціальну справедливість. Насамперед право на звільнення мають отримати ті, хто найбільше на нього заслуговує.

Як приклад він навів військового, який зазнав двох важких поранень і продовжує воювати. На думку нардепа, така людина може мати першочергове право на звільнення порівняно з військовослужбовцем, який служить із 2022 року, але жодного разу не брав участі в бойових діях.

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Веніславський додав, що парламентський комітет працює над механізмом, який дасть змогу врахувати такі обставини. За його словами, військові, які служать тривалий час і мають найбільші заслуги, поступово звільнятимуться зі служби.

Раніше юрист Микола Сиренко зазначав, що роботодавець не може відразу забронювати нового працівника замість звільненого співробітника. Причина полягає в тому, що оновлення даних про скасування бронювання в системі “Дія” може займати до двох діб.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше заявляла, що приблизно 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, але через помилки під час призову все одно опиняються у війську. За її словами, такі ситуації створюють додаткове навантаження на систему та спричиняють значні фінансові втрати.