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Не менее трех погибших: под Киевом РФ ударила по трассе, где ехали люди (фото)

В Чабанах дрон упал на авто на дороге
Люди ехали утром на работу и по делам, когда на них рухнули обломки беспилотника | Фото: Соцсети

Российские военные продолжают дроновый террор мирного населения, и утром 20 октября совершили очередное преступление.

На выезде из села Чабаны Фастовского района Киевской области в результате атаки вражеского дрона на трассе Киев-Одесса горят автомобили, на которые рухнули обломки ударного беспилотника, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Он подчеркнул, что люди ехали на работу и по своим делам.

"Предварительно есть погибшие и травмированные. За каждой такой новостью – человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено", — написал чиновник.

По информации местных пабликов, за секунды до трагедии был сбит реактивный дрон, а в горящих авто есть люди.

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В Киевской областной прокуратуры уточнили, что в результате удара неподалеку от торгового центра три человека погибли, еще четверо ранены.

"Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено", — сообщили в ведомстве.

В Чабанах дрон упал на авто на дороге
В горящих авто погибли люди
Фото: Прокуратура Киева
В Чабанах дрон упал на авто на дороге
Фото: Прокуратура Киева
В Чабанах дрон упал на авто на дороге
Фото: Прокуратура Киева

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Накануне вечером враг также ударил по предприятию в Обуховском районе. Утром Ткаченко написал, что погибли две женщины и мужчина. Их тела обнаружили во время ликвидации последствий обстрела. Не менее шести человек ранены.

Напомним, 8 октября РФ атаковала авиабомбой рейсовые автобусы в Краматорске. Погибли не менее 30 человек.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по автотранспортному предприятию в Киеве.