Щонайменше троє загиблих: поблизу Києва Росія завдала удару по трасі, якою рухалися люди (фото)

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення за допомогою дронів, і вранці 20 жовтня скоїли черговий злочин.

На виїзді з села Чабани Фастівського району Київської області внаслідок атаки ворожої дрона на трасі Київ-Одеса горять автомобілі, на які впали уламки ударного безпілотника, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що люди їхали на роботу та у своїх справах.

"Попередньо є загиблі та постраждалі. За кожною такою новиною — людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежено", — написав посадовець.

За інформацією місцевих пабліків, за лічені секунди до трагедії було збито реактивний дрон, а в палаючих автомобілях перебувають люди.

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У Київській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок удару неподалік від торгового центру загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

"Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежено", — повідомили у відомстві.

У палаючих автомобілях загинули люди Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Напередодні ввечері ворог також завдав удару по підприємству в Обухівському районі. Вранці Ткаченко повідомив, що загинули дві жінки та чоловік. Їхні тіла виявили під час ліквідації наслідків обстрілу. Щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, 8 жовтня Росія завдала авіаудару по рейсових автобусах у Краматорську. Загинуло щонайменше 30 осіб.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по автотранспортному підприємству в Києві.