Росія ударила авіабомбою по рейсовому автобусу в Краматорську: вже відомо про 12 загиблих

Вранці 8 жовтня російські терористи напали на рейсовий автобус у Краматорську Донецької області.

На момент нападу транспорт перевозив пасажирів. Після вибуху загинуло щонайменше 12 осіб, ще 14 отримали поранення, повідомили у Краматорській мерії.

"Росіяни вкотре завдали удару туди, де точно немає жодної військової цілі. По рейсовому автобусу. По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах. Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли та евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це й без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору", — йдеться у заяві.

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Авіабомба влучила у проїжджу частину Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

Міська влада зазначає, що Краматорськ знову розплачується життями своїх мешканців за те, що залишається українським містом.

Після того, що сталося, рух громадського транспорту в місті зупинено.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін закликав усіх, хто досі залишається в Донецькій області, евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

"Росія вторглася на українську землю, несучи смерть. Вона наносить удари по наших містах, вбиває наших людей і щодня збільшує кількість своїх злочинів. Цьому немає й не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя", — наголосив чиновник.

У поліції Донецької області уточнили, що близько 10-ї години ранку російські війська завдали удару по Краматорську авіабомбою УМПБ Д-30 СН. Снаряд влучив на одну з вулиць міста, де в цей час рухалися два рейсові автобуси. Обидва пошкоджені.

Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

Наразі на місці атаки працюють слідчо-оперативна група, парамедики, патрульна поліція, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Окрім автобусів, пошкоджено також багатоквартирний будинок.

Щодо чергового військового злочину, скоєного росіянами, розпочато розслідування.

13:32 Кількість жертв збільшилася до 30, а травмованих — до 18. З урахуванням безпекової ситуації влада дала розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту.

"У таких обставинах ми не маємо права ризикувати життям пасажирів і водіїв. Безпека мешканців Краматорська та Слов'янська зараз понад усе. Прошу поставитися до цього рішення з розумінням. Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом вбивати українців", — підкреслив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що в Прилуках після ракетного удару по будинку загинули 22 людини, зокрема п’ятеро дітей. У зв’язку з цим 8 жовтня в Україні оголошено днем жалоби.

Також повідомлялося, що 16 вересня російські військові злочинці завдали удару по пасажирському автобусу з людьми в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Тоді загинули щонайменше п’ятеро людей.