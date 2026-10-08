РФ атаковала авиабомбой рейсовый автобус в Краматорске: уже известно о 12 погибших

Утром 8 октября российские террористы атаковали рейсовый автобус в Краматорске Донецкой области.

В момент атаки транспорт перевозил пассажиров. После взрыва не менее 12 человек погибли, еще 14 ранены, сообщили в Краматорской мэрии.

"Россияне еще раз ударили туда, где точно нет ни одной военной цели. По рейсовому автобусу. По гражданскому транспорту. По людям, которые просто ехали по своим делам. Для прифронтового Краматорска, где из-за постоянных российских обстрелов и эвакуации осталась лишь часть жителей, каждая поездка по городу — это и без того ежедневный риск. Людей здесь немного. Но даже гражданский транспорт с пассажирами становится мишенью российского террора", — говорится в заявлении.

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Авиабомба ударила по проезжей части Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Власти города отмечают, что Краматорск снова платит жизнями своих людей за то, что остается украинским городом.

После случившегося общественный транспорт в городе остановлен.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

"Россия приходит на украинскую землю со смертью. Она бьет по нашим городам, убивает наших людей и каждый день умножает свои преступления. Этому нет и не может быть никакого оправдания. Российские убийцы должны ответить за каждую унесенную жизнь", — подчеркнул чиновник.

В полиции Донецкой области уточнили, что около 10 часов утра российские войска ударили по Краматорску авиабомбой УМПБ Д-30 СН. Снаряд попал на одну из улиц города, где в это время двигались два рейсовых автобуса. Оба повреждены.

Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Сейчас на месте атаки работают следственно-оперативная группа, парамедики, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и другие профильные службы.

Фото: Нацполиция Украины

Кроме автобусов, поврежден и многоквартирный дом.

По факту очередного военного преступления россиян начато расследование.

13:32 Количество жертв увеличилось до 30, а травмированных — до 18. С учетом ситуации с безопасностью власти дали распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта.

"В таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас превыше всего. Прошу отнестись к этому решению с пониманием. Это вынужденный шаг, продиктованный поведением врага, для которого гражданский транспорт стал еще одним способом убивать украинцев", — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, в Прилуках после ракетного удара по дому погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Из-за этого 8 октября в Украине объявлен днем траура.

Также сообщалось, что 16 сентября российские военные преступники ударили по пассажирскому автобусу с людьми в Никопольском районе Днепропетровской области. Тогда погибли не менее пяти человек.