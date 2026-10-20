Радар с дальностью действия три тысячи километров: Россия строит станцию у границы с Польшей

Строительство радара ведётся с марта 2023 года, и ход работ уже заметен на спутниковых снимках.

Россия возводит надгоризонтный радар в Калининградской области, расположенный в 37 километрах от границы с Польшей. Станция состоит из трёх антенн, каждая из которых имеет длину 500 метров. Они расположены в форме звезды. Объект будет находиться возле Гвардейска с марта 2023 года. Ход работ уже виден на спутниковых снимках космической станции ICEYE, сообщает Defence 24.

Надгоризонтные радары используются для раннего обнаружения воздушных угроз. Их дальность достигает 3000 километров — то есть зона охвата новой российской системы раннего предупреждения охватывает всю Европу.

Вероятно, речь идет о технологиях современных российских комплексов 29Б6 "Контейнер". Такие радары состоят из двух частей: передающей станции и антенного поля. Последнее является приёмной станцией, которую размещают на определённом расстоянии от передатчика. Комплект работает в высокочастотном диапазоне — посылает импульсы, отражающиеся от ионосферы, благодаря чему обходит кривизну Земли.

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Система предназначена, прежде всего, для обнаружения баллистических ракет, а также малозаметных самолетов, таких как F-35, и для общего мониторинга воздушного пространства. Россияне уверяют, что станция способна одновременно отслеживать до 10 тысяч воздушных объектов.

Строительство, вероятно, связано с другим проектом. Недалеко от авиабазы в Черняховске также с марта 2023 года ведётся строительство круговой антенной решётки диаметром более 1600 метров. Однако её назначение до сих пор неизвестно.

В настоящее время в России имеется один полностью исправный радар "Контейнер". В 2024 году он был поражён украинскими беспилотниками.

Ранее сообщалось, что Россия почти завершила строительство первой части нового дронопорта для запуска беспилотников "Герань-5" в районе Миллерово Ростовской области. Об этом выяснили исследователи OSINT и опубликовали спутниковые снимки.

Кроме того, в Татарстане россияне строят подземные цеха для производства "Шахедов" — речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", которую используют для массового выпуска ударных дронов. Об этом сообщил специалист по геопространственной и спутниковой разведке Dnipro Osint.