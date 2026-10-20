Радар на три тисячі кілометрів: Росія будує станцію біля кордону з Польщею

Будівництво радару триває з березня 2023 року, а прогрес робіт вже помітний на супутникових знімках.

Росія зводить надгоризонтний радар у Калінінградській області, що розташований за 37 кілометрів від кордону з Польщею. Станція складається з трьох антен, кожна з яких довша на 500 метрів. Вони розташовані у формі зірки. Обʼєкт будуть біля Гвардейська з березня 2023 року. Прогрес робіт вже видно з супутникових знімків космічної станції ICEYE, повідомляє Defence 24.

Надгоризонтні радари застосовують для раннього виявлення повітряних загроз. Їхня дальність досягає 3000 кілометрів – тобто охоплення нової російської системи раннього попередження накриває всю Європу.

Ймовірно, йдеться про технології. сучасних російських комплексів 29Б6 "Контейнер". Такі радари мають дві складові: передавальну станцію та антенне поле. Останнє є приймальною станцією, яку розмішують на певній відстані від передавача. Працює комплект у високочастотному діапазоні – надсилає імпульси, що відбуваються від іоносфери, завдяки чому обходить кривизну Землі.

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Призначення системи є насамперед у виявленні балістичних ракет, а також малопомітних літаків та кшталт F-35 і загальний моніторинг повітряного простору. Росіяни запевняють, що станція здатна супроводжувати до 10 тисяч повітряних обʼєктів водночас.

Будівництво, ймовірно, повʼязане з іншим проєктом. Поблизу авіабази у Черняховську також з березня 2023 року будують кругову антену решітку діаметром понад 1600 метрів. Однак її призначення досі невідоме.

Наразі в Росії є один повністю працездатний радар "Контейнер". У 2024 році його вразили українські безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Росія майже завершила першу частину нового дронопорту для запуску безпілотників "Герань-5" у районі Міллерового Ростовської області. Це з'ясували OSINT-дослідники й опублікували супутникові знімки.

Також у Татарстані росіяни будують підземні цехи для виробництва "Шахедів" — ідеться про особливу економічну зону "Алабуга", яку використовують для масового випуску ударних дронів. Про це повідомив фахівець із геопросторової та супутникової розвідки Dnipro Osint.