Росія будує в "Алабузі" підземні цехи для виробництва "Шахедів", — осінтери

В російському Татарстані будують виробничі цехи для виготовлення дронів. Майданчики з'являться під землею.

У особливій економічній зоні "Алабуга", яку росіяни використовують для масового виробництва ударних безпілотників, будують підземні цехи для виробництва "Шахедів". Про це повідомив фахівець з геопросторової та супутникової розвідки Dnipro Osint (Гарбуз).

За його інформацією, за координатами 55.808719° 52.026664° вже побудовано близько 42 тисяч квадратних метрів підземного простору, які віддадуть під виробничі потужності.

Також він оприлюднив супутникову карту, на якій позначив цехи, що будують під землею.

Будівництво підземних цехів Фото: соцмережi

Перенесення виробництва "Шахедів" під землю, вочевидь, розпочалося ще після перших українських ударів по "Алабузі" й росіяни досить швидко розгорнули будівництво. З часом уся екосистема російських дронів стає дедалі складнішою та дорожчою для ураження, оскільки виробництво ховають під землю, інфраструктуру розосереджують і додатково захищають, констатував осінтер.

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Він зазначив, що знищити подібні об'єкти буде дуже проблематично.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт Dnipro Osint повідомляв про нове масштабне будівництво на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Завдяки супутникам було зафіксовано зведення п'яти нових корпусів в межах комплексу, де Росія вже має значні потужності з виробництва ударних безпілотників.

Фокус вже докладно писав про Алабугу та виробництво "Шахедів" та розповідав, як росіяни залучають для роботи в Татарстані іноземців та студентів.