Супутники зафіксували таємничі об'єкти на базі БпЛА в Татарстані: що будує агресор (фото)

На території зони "Алабуга" супутники викрили зведення п'яти нових корпусів із підведеними дорогами, однак точне призначення цих масштабних об'єктів поки тримають у таємниці.

На території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де Росія виробляє ударні безпілотники типу "Шахед" , зафіксували нове масштабне будівництво. Супутникові знімки показують щонайменше п’ять великих виробничих корпусів, частина з яких уже зведена, а поруч продовжуються роботи. Про нові об’єкти повідомив моніторинговий проєкт Dnipro Osint, який оприлюднив супутникові знімки південної частини ОЕЗ.

Згідно з наданими супутниковими кадрами, будівельні роботи ведуться у південній частині особливої економічної зони (координати: 55.805639°, 52.028280°). На майданчику вже звели декілька великих виробничих корпусів, а ще низка споруд перебуває на різних стадіях готовності.

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На фото видно щонайменше п’ять великих видовжених корпусів.

Також моніторинговий проєкт звернув увагу на облаштовану транспортну інфраструктуру — внутрішні дороги та під’їзди до нових будівель.

Безпосереднє призначення щонайменше п’яти нових корпусів поки офіційно не встановлене, однак вони розташовані в межах комплексу, де Росія вже має значні потужності з виробництва ударних безпілотників.

Супутникові знімки нових виробничих корпусів на території ОЕЗ "Алабуга" Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

"Алабуга" є одним із ключових центрів виробництва дронів РФ

Особлива економічна зона "Алабуга" розташована в Татарстані. Саме тут Росія після отримання технологій та перших готових апаратів від Ірану розгорнула серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників типу "Шахед-136", які українцям відомі за назвою "Герань-2", а згодом почала масштабувати випуск і локалізувати виготовлення окремих компонентів та двигунів для цих безпілотників.

За даними Institute for Science and International Security, на початку 2023 року компанія JSC Alabuga уклала з Іраном франшизний контракт на $1,75 млрд. Початковий план передбачав постачання російській армії 6 тисяч "Шахед-136" до вересня 2025 року.

У межах першого етапу Іран передав "Алабузі" 600 дронів у розібраному вигляді, після чого російська сторона почала налагоджувати власне виробництво. За оцінкою ISIS, у квітні–грудні 2023 року "Алабуга" виготовила щонайменше 2300 корпусів "Шахед-136", тобто в середньому близько 256 на місяць.

Порівняння супутникових зображень за травень 2025 та травень 2026 року показало активне розширення інфраструктури в межах зони за останній рік. Зокрема, у північній частині "Алабуги" супутники зафіксували будівництво нових ангарів, а в центральному секторі — додаткові житлові та виробничі будівлі.

Так, за останній рік особлива економічна зона "Алабуга" в російському Татарстані збільшилася щонайменше на 340 гектарів.

Росія одночасно посилює захист комплексу

Розширення виробничої інфраструктури відбувається на тлі посилення захисту "Алабуги".

Наприкінці серпня Institute for Science and International Security повідомив про будівництво навколо виробничих об’єктів двох рівнів захисних конструкцій. На супутникових знімках за липень–серпень 2026 року аналітики побачили десятки великих ґратчастих веж. Вони розташовані кількома периметрами навколо основних виробничих будівель.

За оцінкою інституту, конструкції можуть використовуватися для встановлення металевої сітки або тросів над територією та навколо об’єктів. Така система, ймовірно, має ускладнювати ураження виробничих корпусів ударними дронами та крилатими ракетами.

Поруч із "Алабугой" також зафіксовані позиції протиповітряної оборони. За даними Institute for Science and International Security, нові захисні споруди почали з’являтися після середини травня 2026 року, а до кінця липня будівництво зовнішнього периметра вже суттєво просунулося.

Чому "Алабуга" має значення для України

Масштаб виробництва безпосередньо впливає на можливість Росії проводити масовані повітряні атаки.

"Шахеди" дешевші за крилаті та балістичні ракети, тому Москва може використовувати їх великими групами. Росія також комбінує ударні безпілотники з дронами-приманками, щоб ускладнити і перевантажити роботу української ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російській особливій економічній зоні "Алабуга" до виробництва ударних безпілотників "Шахед" залучають неповнолітніх. За даними CNN, російські підлітки та студенти коледжів беруть участь не лише у складанні дронів, а й у будівництві інфраструктури підприємства.

Раніше російські державні медіа показали пропагандистський сюжет із підприємства в Алабузі, присвячений складанню ударних безпілотників типу “Шахед” та масштабам їхнього виробництва.