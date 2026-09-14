Спутники зафиксировали загадочные объекты на базе БПЛА в Татарстане: что строит агрессор (фото)

На территории зоны "Алабуга" спутники зафиксировали строительство пяти новых корпусов с подведенными к ним дорогами, однако точное назначение этих масштабных объектов пока держится в секрете.

На территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где Россия производит ударные беспилотники типа "Шахед", зафиксировали новое масштабное строительство. Спутниковые снимки показывают как минимум пять крупных производственных корпусов, часть из которых уже построена, а рядом продолжаются работы. О новых объектах сообщил мониторинговый проект Dnipro Osint, который обнародовал спутниковые снимки южной части ОЭЗ.

Согласно предоставленным спутниковым снимкам, строительные работы ведутся в южной части особой экономической зоны (координаты: 55.805639°, 52.028280°). На площадке уже возведены несколько крупных производственных корпусов, а еще ряд сооружений находится на разных стадиях готовности.

Видео дня

На фото видно как минимум пять больших удлиненных корпусов.

Кроме того, в рамках мониторингового проекта было уделено внимание благоустроенной транспортной инфраструктуре — внутренним дорогам и подъездам к новым зданиям.

Непосредственное назначение как минимум пяти новых корпусов пока официально не установлено, однако они расположены в пределах комплекса, где Россия уже располагает значительными мощностями по производству ударных беспилотников.

Спутниковые снимки новых производственных корпусов на территории ОЭЗ "Алабуга" Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

"Алабуга" является одним из ключевых центров производства дронов в РФ

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в Татарстане. Именно здесь Россия после получения технологий и первых готовых аппаратов от Ирана развернула серийное производство дальнобойных ударных беспилотников типа "Шахед-136", которые украинцам известны под названием "Герань-2", а впоследствии начала наращивать объемы выпуска и локализовать производство отдельных компонентов и двигателей для этих беспилотников.

По данным Institute for Science and International Security, в начале 2023 года компания JSC Alabuga заключила с Ираном франчайзинговый контракт на сумму 1,75 млрд долларов. Первоначальный план предусматривал поставку российской армии 6 тысяч "Шахед-136" до сентября 2025 года.

В рамках первого этапа Иран передал "Алабуге" 600 дронов в разобранном виде, после чего российская сторона приступила к налаживанию собственного производства. По оценке ISIS, в апреле–декабре 2023 года "Алабуга" изготовила не менее 2300 корпусов "Шахед-136", то есть в среднем около 256 в месяц.

Сравнение спутниковых снимков за май 2025 и май 2026 года показало активное расширение инфраструктуры в пределах зоны за последний год. В частности, в северной части "Алабуги" спутники зафиксировали строительство новых ангаров, а в центральном секторе — дополнительные жилые и производственные здания.

Так, за последний год площадь особой экономической зоны "Алабуга" в российском Татарстане увеличилась как минимум на 340 гектаров.

Россия одновременно усиливает защиту комплекса

Расширение производственной инфраструктуры происходит на фоне усиления защиты "Алабуги".

В конце августа Институт науки и международной безопасности сообщил о строительстве вокруг производственных объектов двух уровней защитных сооружений. На спутниковых снимках за июль–август 2026 года аналитики обнаружили десятки крупных решетчатых башен. Они расположены несколькими периметрами вокруг основных производственных зданий.

По оценке института, эти конструкции могут использоваться для установки металлической сетки или тросов над территорией и вокруг объектов. Такая система, вероятно, должна затруднять поражение производственных корпусов ударными дронами и крылатыми ракетами.

Рядом с "Алабугой" также зафиксированы позиции противовоздушной обороны. По данным Institute for Science and International Security, новые защитные сооружения начали появляться после середины мая 2026 года, а к концу июля строительство внешнего периметра уже значительно продвинулось.

Почему "Алабуга" важна для Украины

Масштаб производства напрямую влияет на способность России проводить массированные воздушные атаки.

"Шахеды" дешевле крылатых и баллистических ракет, поэтому Москва может использовать их большими группами. Россия также сочетает ударные беспилотники с дронами-приманками, чтобы затруднить и перегрузить работу украинской ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской особой экономической зоне "Алабуга" к производству ударных беспилотников "Шахед" привлекают несовершеннолетних. По данным CNN, российские подростки и студенты колледжей участвуют не только в сборке дронов, но и в строительстве инфраструктуры предприятия.

Ранее российские государственные СМИ показали пропагандистский репортаж с предприятия в Алабуге, посвящённый сборке ударных беспилотников типа "Шахед" и масштабам их производства.