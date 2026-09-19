Россия строит в "Алабуге" подземные цеха для производства "Шахедов", — осинтеры

В российском Татарстане строят производственные цеха для изготовления дронов. Площадки будут расположены под землей.

В особой экономической зоне "Алабуга", которую россияне используют для массового производства ударных беспилотников, строят подземные цеха для производства "Шахедов". Об этом сообщил специалист по геопространственной и спутниковой разведке Dnipro Osint (Гарбуз).

По его информации, в точке с координатами 55,808719° 52,026664° уже построено около 42 тысяч квадратных метров подземного пространства, которое будет отведено под производственные мощности.

Кроме того, он опубликовал спутниковую карту, на которой обозначил цеха, строящиеся под землей.

Строительство подземных цехов Фото: соцсети

Перенос производства "Шахедов" под землю, по всей видимости, начался ещё после первых украинских ударов по "Алабуге", и россияне довольно быстро развернули строительство. Со временем вся экосистема российских дронов становится всё более сложной и дорогостоящей для поражения, поскольку производство скрывают под землёй, инфраструктуру рассредоточивают и дополнительно защищают, констатировал осинтер.

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Он отметил, что уничтожить подобные объекты будет весьма проблематично.

Напомним, ранее мониторинговый проект Dnipro Osint сообщал о новом масштабном строительстве на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Благодаря спутникам было зафиксировано возведение пяти новых корпусов в пределах комплекса, где Россия уже располагает значительными мощностями по производству ударных беспилотников.

Фокус уже подробно писал об Алабуге и производстве "Шахедов", а также рассказывал о том, как россияне привлекают к работе в Татарстане иностранцев и студентов.