"Украине ни в чем намеренно не отказывают": Рубио ответил Зеленскому насчет ракет ПВО

Проблему с предупреждениями о баллистических атаках госсекретарь Рубио объясняет возможным техническим сбоем, а не политическим решением Вашингтона.

Соединенные Штаты не отказывают Украине в ракетах-перехватчиках намеренно. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая на пресс-конференции, сообщает DawnNews. По его словам, речь идет о "вероятно, самом востребованном продукте" оборонной промышленности, поэтому Вашингтон должен учитывать как обязательства перед другими партнерами, так и минимальные потребности собственной обороноспособности.

"Украине ни в чем намеренно не отказывают", – сказал Рубио.

Кроме того, Рубио опроверг утверждение о том, что американская сторона не предупреждала Киев о предстоящих российских ударах. Такие обвинения он назвал "скандальными" и "возмутительными", а неспособность своевременно идентифицировать удары объяснил вероятным внутренним техническим сбоем.

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"Мы выносим им сейчас те же предупреждения, что и всегда", — сказал госсекретарь.

В то же время он признал, что между Вашингтоном и Киевом существует напряженность. По словам Рубио, Дональд Трамп разочарован сообщениями из Украины о том, что США прекратили обмен разведданными, и разгневан отсутствием заметного прогресса в мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что вместо ракет для ПВО Киев получил просьбу прекратить удары по НПЗ, а впоследствии — еще и ограничение разведданных и замедление работы Starlink.

Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера, заявив, что тот якобы "никогда не хотел" окончания войны. Президент США добавил, что Украина потеряла "моря и океаны" и значительную часть населения.