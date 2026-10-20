"Україні ні в чому навмисно не відмовляють": Рубіо відповів Зеленському щодо ракет ППО

Проблему з попередженнями щодо балістичних атак держсекретар Рубіо пояснює можливим технічним збоєм, а не політичним рішенням Вашингтона.

Сполучені Штати не відмовляють Україні в ракетах-перехоплювачах навмисно. про це заявив держсекретар Марко Рубіо, виступаючи на пресс-конференції, передає DawnNews. За його словами, йдеться про "ймовірно найбільш зажаданий продукт" оборонної промисловості, тому Вашингтон має враховувати і зобов'язання перед іншими партнерами та мінімальні потреби власної обороноздатності.

"Україні ні в чому навмисно не відмовляють", – зазначив Рубіо.

Окремо Рубіо відкинув твердження, що американська сторона не попереджала Київ про майбутні російські удари. Такі звинувачення він назвав "скандальними" та "обурливими", а неспроможність вчасно ідентифікувати удари пояснив ймовірним внутрішнім технічним збоєм.

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"Ми надаємо їм ті самі попередження зараз, як і завжди", — сказав держсекретар.

Водночас він визнав, що між Вашингтоном та Києвом є напруженість. За словами Рубіо, Дональд Трамп розчарований українськими повідомленнями про те, що США припинили обмін розвідданими та розлючений через відчутність прогресу в мирних переговорах.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що замість ракет для ППО Київ отримав прохання припинити удари по НПЗ, а згодом ще й обмеження розвідданих та уповільнення Starlink.

Також Дональд Трамп розкритикував українського лідера, заявивши, що той нібито "ніколи не хотів" завершення війни. Президент США додав, що Україна втратила "моря й океани" та значну частину населення.