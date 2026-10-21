БПЛА попали в вуз и дома: РФ ударила по нескольким областям Украины, есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на 21 октября российские войска атаковали несколько регионов Украины с помощью беспилотников. В Харьковской области погибли два человека, в Кременчуге в результате попадания в университет пострадали двое, а в Киеве зафиксировали попадания и падения БПЛА в нескольких районах.

О последствиях ударов по столице сообщил мэр Виталий Кличко.

Киевская область

В ночь на 21 октября российские беспилотники атаковали Киев.

В 00:19 в Соломенском районе БПЛА поразил объект транспортной инфраструктуры. На месте возник пожар, к ликвидации пожара были привлечены экстренные службы.

В 06:09 стало известно о падении беспилотника на припаркованные автомобили в Деснянском районе. Экстренные службы направились на место происшествия.

Еще один БПЛА упал на открытой местности в Соломенском районе. По предварительным данным, возгорания не было.

В 06:56 Кличко сообщил о попадании в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. Там возник пожар, экстренные службы направлялись на место.

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Полтавская область

В Кременчуге российский беспилотник попал в один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем. По уточненным данным, в результате нападения пострадали два человека.

Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Также получила травму 16-летняя девочка, у которой диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.

В здании учебного заведения возник пожар, который впоследствии был потушен. Информация о последствиях нападения уточняется.

Харьковская область

Ночью российские беспилотники подвергли массированной атаке село Коротич Харьковского района. В результате удара погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Еще 11 человек испытали острую стрессовую реакцию. Среди них — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Нападение на Харьковскую область Фото: Харьковская ОГА

В результате атаки были повреждены 13 частных домов и автомобиль. Также огонь уничтожил хозяйственную постройку. Экстренные службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия обстрела.

В 05:43 Синегубов сообщил об очередном ударе российского БПЛА в Основянском районе Харькова. Последствия атаки выясняются. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.

Черкасская область

Утром 21 октября российская армия атаковала Умань в Черкасской области. В результате удара вспыхнули пожары в частном жилом доме, гипермаркете "Эпицентр" и на его территории. Кроме того, взрывная волна повредила гостиницу.

Нападение на Черкасскую область Фото: Черкасская ОВА

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в комментарии "Суспильному".

Нападение на Черкасскую область Фото: Черкасская ОВА

По его словам, пожар уже потушен. Один человек получил травмы, медики оказали ему помощь на месте. Мужчина отказался от госпитализации.

Херсонская область

По данным Херсонской областной военной администрации, в течение суток с 06:00 19 октября до 06:00 20 октября российские войска обстреливали населённые пункты области с помощью авиации, беспилотников и артиллерии.

Под обстрелом оказались 37 населенных пунктов Херсонской области.

Российские военные наносили удары по объектам жизненно важной и социальной инфраструктуры, а также по жилым кварталам. В результате обстрелов были повреждены три частных дома.

По данным ОВА, в результате российской агрессии ранения получили 18 человек, в том числе один ребенок.

Ранее Фокус сообщал о российских атаках на Киев, в ходе которых стало известно о попадании в медицинское учреждение в Соломенском районе. По словам мэра Виталия Кличко, удары также были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах. В результате обстрела произошли разрушения, один человек погиб, ещё семеро получили ранения. Также сообщалось о попадании вблизи трассы Киев — Одесса в Чабанах, где погибли трое мирных жителей.

Напомним, 20 октября раздались взрывы вблизи Северного моста в Киеве. Тогда стали известны подробности о последствиях российской атаки.