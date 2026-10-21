БПЛА влучили у виш і будинки: РФ ударила по кількох областях України, є загиблі і поранені (фото)

У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували кілька регіонів України безпілотниками. На Харківщині загинули двоє людей, у Кременчуці внаслідок влучання в університет травмувалися двоє, а в Києві зафіксували влучання та падіння БпЛА в кількох районах.

Про наслідки ударів на столицю повідомив мер Віталій Кличко.

Київська область

У ніч проти 21 жовтня російські безпілотники атакували Київ.

О 00:19 у Солом’янському районі БпЛА влучив в об’єкт транспортної інфраструктури. На місці виникла пожежа, до роботи залучили екстрені служби.

О 06:09 стало відомо про падіння безпілотника на припарковані авто в Деснянському районі. Екстрені служби прямували на місце.

Ще один БпЛА впав на відкритій території в Солом’янському районі. За попередніми даними, загоряння не було.

О 06:56 Кличко повідомив про влучання в 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20-го поверху. Там виникла пожежа, екстрені служби прямували на місце.

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Полтавська область

У Кременчуці російський безпілотник влучив в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Спочатку було відомо про одну травмовану людину. За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Також травмувалася 16-річна дитина, у якої діагностували струс головного мозку та контузію. Її госпіталізували.

У будівлі навчального закладу виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Харківська область

Уночі російські безпілотники масовано атакували село Коротич Харківського району. Внаслідок удару загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Атака на Харківщину Фото: Харківська ОДА

Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль. Також вогонь знищив господарську споруду. Екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

О 05:43 Синєгубов повідомив про ще один удар російського БпЛА в Основ’янському районі Харкова. Наслідки атаки з’ясовують. Інформації про постраждалих на той момент не надходило.

Черкаська область

Вранці 21 жовтня російська армія атакувала Умань Черкаської області. Внаслідок удару спалахнули пожежі в приватному житловому будинку, гіпермаркеті “Епіцентр” та на його території. Також вибухова хвиля пошкодила готель.

Атака на Черкащину Фото: Черкаська ОВА

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у коментарі "Суспільному".

Атака на Черкащину Фото: Черкаська ОВА

За його словами, пожежу вже ліквідували. Одна людина дістала травми, медики надали їй допомогу на місці. Чоловік відмовився від госпіталізації.

Херсонська область

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, протягом доби з 06:00 19 жовтня до 06:00 20 жовтня російські війська обстрілювали населені пункти області авіацією, безпілотниками та артилерією.

Під ударами перебували 37 населених пунктів Херсонської області.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки.

За інформацією ОВА, через російську агресію поранення дістали 18 людей, серед них — одна дитина.

Раніше Фокус повідомляв про російські атаки на Київ, під час яких стало відомо про влучання в медичний заклад у Солом’янському районі. За словами мера Віталія Кличка, удари також зафіксували в Голосіївському та Солом’янському районах. Унаслідок обстрілу були руйнування, одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Також повідомлялося про влучання поблизу траси Київ — Одеса в Чабанах, де загинули троє цивільних.

Нагадаємо, 20 жовтня вибухи пролунали поблизу Північного мосту в Києві. Тоді з’явилися подробиці про наслідки російської атаки.