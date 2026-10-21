В Ровненской области было повреждено заведение торговой сети Metro: в каком состоянии здание

По предварительным данным, пострадавших нет, однако о мастшабе разрушений торгового объекта Metro официально пока не сообщают

Российские войска атаковали магазин торговой сети Metro в Ровненской области. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Вместе со всеми службами нахожусь на месте происшествия", — написал глава ОГА.

На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

Стоит отметить, что METRO Украина — подразделение немецкого бренда оптово-розничной торговли, работающего на украинском рынке с 2003 года. Сеть ориентирована в первую очередь на ресторанно-гостиничный бизнес, розничных торговцев и конечных покупателей.

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Ранее сообщалось, что Киев и Киевская область в ночь на 19 октября вновь подверглись массированному обстрелу. В столице и регионе зафиксированы многочисленные разрушения: пострадали дата-центр, торгово-развлекательный центр и медицинское учреждение, есть раненые, двое человек погибли.

Кроме того, четыре популярных столичных ТРЦ — DREAM, Retroville, River Mall и Victoria Gardens — изменили правила работы во время воздушных тревог. Они продолжают принимать посетителей при "желтом" уровне опасности, который обычно означает угрозу атаки беспилотников. Решение о продолжении или приостановке обслуживания при этом остается за руководством отдельных магазинов, ресторанов и сервисных заведений, арендующих там площади.