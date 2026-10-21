На Рівненщині було пошкоджено заклад торгівельної мережі Metro: у якому стані будівля

За попередніми даними, постраждалих немає, однак про масштаб руйнувань торговельного об'єкту Metro офіційно поки не повідомляють

Російські війська атакували заклад торговельної мережі Metro на Рівненщині. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Разом з усіма службами перебуваю на місці події", – написав очільник ОВА.

На місці працюють відповідні служби, а інформацію щодо наслідків атаки продовжують уточнювати.

Варто зазначити, що METRO Україна – підрозділ німецького бренду гуртово-роздрібної торгівлі, який працює на українському ринку з 2003 року. Мережа орієнтована насамперед на ресторанно-готельний бізнес, роздрібних торговців і кінцевих покупців.

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Раніше повідомлялося, що Київ і Київська область у ніч на 19 жовтня знову опинилися під масованим обстрілом. У столиці та регіоні зафіксували численні руйнування: постраждав дата-центр, торговельно-розважальний центр і медичний заклад, є поранені, двоє людей загинули.

Також чотири популярні столичні ТРЦ – DREAM, Retroville, River Mall і Victoria Gardens – змінили правила роботи під час повітряних тривог. Вони продовжують приймати відвідувачів у разі "жовтого" рівня небезпеки, який зазвичай означає загрозу атаки безпілотників. Рішення щодо продовження або призупинення обслуговування при цьому залишається за керівництвом окремих магазинів, ресторанів і сервісних закладів, які орендують там площі.