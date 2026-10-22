Ядерный удар по Украине: Зеленский ответил, пойдет ли на это Россия (видео)

Чем хуже у России дела на фронте и в попытках склонить Украину к капитуляции террором тыла, тем чаще в СМИ снова всплывает тема вероятного ядерного удара РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в выпуске популярного британского подкаста "The Diary Of A CEO" Стивена Бартлетта заявил, что подобные мысли приходят в голову каждому человеку после всего, что россияне принесли на украинскую землю. Люди не исключают, что враг может совершить и что-то более ужасное.

"Но на сегодняшний день я не думаю, что они пойдут на риск использования ядерного оружия. Потому что тогда, я уверен, у них не останется никаких союзников, включая такие страны, как Америка, Китай. Это, пожалуй, слишком опасно даже для ядерных держав. Применение ядерного оружия одной страной создаст прецедент. Если конфликт возникнет в другом регионе, например, на Ближнем Востоке, ядерное оружие может быть использовано снова. И не один раз. Поэтому я не думаю, что Путин пойдет на риск применения ядерного оружия", — высказался он.

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В то же время политик не исключает непредсказуемости кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Мы имеем дело с конкретным человеком, и с целой системой, которая до самого конца его дней будет мертвой хваткой держаться за него, а он, в свою очередь, за нее. И это происходит только потому, что когда его жизнь окончательно закончится, он покинет Кремль и физически передаст власть. Я в этом, поверьте, более чем уверен", — сказал Зеленский.

Тем временем в прошлом месяце сразу несколько российских топ-чиновников разразились ядерными угрозами Европе.

11 сентября прозвучали очередные ядерные угрозы РФ в адрес Литвы. Угрозы озвучил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, которому не понравилось решение литовского Сейма отменить безъядерный статус и разрешить размещение западного ядерного оружия и военных баз.

В ответ высокопоставленный чиновник Кремля заявил, что из-за этого может начаться ядерное противостояние между РФ и НАТО, в ходе которого Литва быстро исчезнет с карты мира.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз пригрозил ядерным ударом по Европе.

Напомним, чем может обернуться для России применение ядерного оружия.