Ядерний удар по Україні: Зеленський відповів, чи наважиться на це Росія (відео)

Чим гірше у Росії йдуть справи на фронті та у спробах змусити Україну капітулювати за допомогою терору тилу, тим частіше у ЗМІ знову піднімається тема ймовірного ядерного удару з боку РФ.

Президент України Володимир Зеленський у випуску популярного британського подкасту "The Diary Of A CEO" Стівена Бартлетта заявив, що подібні думки спадають на думку кожній людині після всього того, що росіяни принесли на українську землю. Люди не виключають, що ворог може вчинити й щось ще жахливіше.

"Але на сьогодні я не думаю, що вони підуть на ризик застосування ядерної зброї. Бо тоді, я впевнений, у них не залишиться жодних союзників, зокрема таких країн, як Америка та Китай. Це, мабуть, надто небезпечно навіть для ядерних держав. Застосування ядерної зброї однією країною створить прецедент. Якщо конфлікт виникне в іншому регіоні, наприклад, на Близькому Сході, ядерна зброя може бути використана знову. І не один раз. Тому я не думаю, що Путін піде на ризик застосування ядерної зброї", — висловився він.

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Водночас політик не виключає непередбачуваності кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Ми маємо справу з конкретною людиною і з цілою системою, яка до самого кінця його днів буде мертвою хваткою триматися за нього, а він, у свою чергу, — за неї. І це відбувається лише тому, що коли його життя остаточно закінчиться, він покине Кремль і фізично передасть владу. Я в цьому, повірте, більш ніж упевнений", — сказав Зеленський.

Тим часом минулого місяця одразу кілька російських високопосадовців виступили з ядерними погрозами на адресу Європи.

11 вересня пролунали чергові ядерні погрози з боку РФ на адресу Литви. Погрози озвучив заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, якому не сподобалося рішення литовського Сейму скасувати без'ядерний статус і дозволити розміщення західної ядерної зброї та військових баз.

У відповідь високопоставлений чиновник Кремля заявив, що через це може розпочатися ядерне протистояння між РФ і НАТО, в ході якого Литва швидко зникне з карти світу.

У свою чергу, глава російського МЗС Сергій Лавров вкотре пригрозив ядерним ударом по Європі.

Нагадаємо, до чого може призвести Росію застосування ядерної зброї.