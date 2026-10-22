Украина вернула из России тела 252 погибших: впереди идентификация

Принадлежность тел пока подтверждена лишь заявлениями российской стороны. Установление личностей погибших будет осуществляться следователями совместно с экспертами. Репатриация была проведена при участии ряда украинских структур и при содействии Международного комитета Красного Креста.

По итогам репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 252 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим, однако личности ещё предстоит установить. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия по идентификации репатриированных погибших.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

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Кроме того, в Координационном штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку в проведении мероприятий.

Перевозкой погибших в специализированные государственные учреждения занимается личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ. Он же организует передачу тел представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Общую координацию осуществляют структуры гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Россия готовятся вернуться за стол переговоров, однако приблизит ли это окончание войны — вопрос открытый. Пока Трамп стремится добиться дипломатического успеха, Кремль не отступает от своих требований.

Кроме того, Владимир Путин после встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом согласился возобновить трехсторонние переговоры по войне против Украины, и новый раунд должен начаться в десятых числах ноября. Итоги беседы озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков: главной темой стали Украина и положение российской армии на фронте, кроме того, обсуждались экономическое сотрудничество между США и РФ, а также европейские предложения по мирному урегулированию. Об энергетическом перемирии он не упомянул.