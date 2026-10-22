Україна повернула з Росії тіла 252 загиблих: попереду ідентифікація

Належність тіл поки підтверджена лише словами російської сторони. Встановлювати особи загиблих будуть слідчі разом з експертами. Репатріацію провели за участю низки українських структур і за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям, проте особи ще потрібно встановити. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріацію вдалося реалізувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об'єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

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Окремо в Координаційному штабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в проведенні заходів.

Перевезенням загиблих до спеціалізованих державних установ займається особовий склад Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Він же організовує передачу тіл представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Загальну координацію здійснюють структури цивільно-військового співробітництва Збройних Сил.

Раніше повідомлялося, що Україна, США та Росія готуються повернутися за стіл переговорів, однак чи наблизить це завершення війни – питання відкрите. Поки Трамп шукає дипломатичного успіху, Кремль від своїх вимог не відступає.

Також Володимир Путін після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом погодився відновити тристоронні переговори щодо війни проти України, і новий раунд має розпочатися в десятих числах листопада. Підсумки розмови озвучив помічник російського президента Юрій Ушаков: головною темою стала Україна та становище російської армії на фронті, окрім того обговорювали економічну співпрацю між США й РФ та європейські пропозиції щодо миру. Про енергетичне перемир'я він не згадав.