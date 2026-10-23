"Неуместно говорить о потерях": Путин сделал новое заявление о территориях Украины

Путин заявил, что Украине якобы не следует говорить о потере территорий, оправдывая оккупацию результатами псевдореферендумов, которые Россия провела под дулами автоматов.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности украинских земель, которые Москва объявила частью Российской Федерации. Он заявил, что Украине неуместно говорить о территориальных потерях, поскольку жители этих территорий, по его словам, проголосовали за независимость, а впоследствии — за присоединение к РФ. Такую позицию он озвучил в интервью журналисту российского государственного СМИ "Вести" Павлу Зарубину.

Заявление диктатора прозвучало на фоне дискуссий о возможных условиях прекращения боевых действий в Украине, поскольку вопрос о территориях остается одним из ключевых в возможных переговорах о завершении войны России против Украины.

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Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых референдумов на этих территориях якобы подтверждают желание местных жителей войти в состав РФ, и поэтому никаких вопросов о территориальной принадлежности этих земель той или иной стране не существует.

"Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали: а) во-первых, за государственную независимость, а б) во-вторых, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией", — заявил Путин.

Он добавил, что в связи с этим считает неуместными разговоры о территориальных потерях Украины.

"Поэтому говорить о каких-то территориальных потерях, на мой взгляд, неуместно. Но это спорный вопрос. Об этом можно спорить сколько угодно", — сказал российский диктатор.

При этом Путин не уточнил, какие именно возможные договоренности или решения в отношении территорий он имеет в виду. В то же время его заявление в очередной раз демонстрирует позицию Кремля, который настаивает на признании захваченных украинских территорий российскими.

Что предшествовало заявлению Путина

В 2022 году Россия объявила о присоединении к своей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. До этого, в 2014 году, Москва оккупировала Крым и провозгласила его частью РФ.

При этом в сентябре 2022 года российские власти организовали так называемые референдумы на оккупированных территориях четырёх украинских областей. Голосование проходило в условиях российской военной оккупации. Украина не признала эти голосования законными.

Их также осудили в ООН. 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую проведение этих псевдореферендумов и попытку России аннексировать украинские территории. Документ поддержали 143 государства, пять проголосовали против, ещё 35 воздержались.

В ООН подчеркнули, что организованные Россией голосования не имеют юридической силы в соответствии с международным правом и не могут служить основанием для изменения международно признанных границ Украины. ООН также подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

Напомним, переговоры спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным вновь обнажили противоречия в позиции Кремля относительно завершения войны против Украины. Москва отвергает перемирие до заключения окончательных соглашений, хотя ранее допускала поэтапный путь к миру.

Кроме того, "Фокус" писал, что ближайшие восемь недель могут стать переломными для Украины из-за угрозы российских ударов по энергетике и важных политических решений за океаном. Издание "The Atlantic" назвало три ключевые даты, связанные с действиями Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые могут повлиять на ход войны и будущее Украины.