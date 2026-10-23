"Недоречно говорити про втрати": Путін зробив нову заяву про території України

Путін заявив, що Україні нібито недоречно говорити про втрату територій, прикриваючи окупацію результатами псевдореферендумів, які Росія провела під дулами автоматів.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував питання територіальної належності українських земель, які Москва оголосила частиною Російської Федерації. Він заявив, що Україні недоречно говорити про територіальні втрати, оскільки жителі цих територій, за його словами, проголосували за незалежність, а згодом — за приєднання до РФ. Таку позицію він озвучив в інтерв’ю журналісту російського державного медіа "Вести" Павлу Зарубіну.

Заява диктатора пролунала на тлі дискусій про можливі умови припинення бойових дій в Україні, оскільки питання територій залишається одним із ключових у можливих переговорах про завершення війни Росії проти України.

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Володимир Путін стверджує, що результати так званих референдумів на цих територіях нібито підтверджують бажання місцевих жителів увійти до складу РФ, а тому жодних питань територіальної належності земель тій чи іншій країні не існує.

"Люди, які проживають на цих територіях, проголосували: а) перше, за незалежність державну, а б) як другий крок проголосували, хочу це підкреслити, за возз'єднання з Російською Федерацією", — заявив Путін.

Він додав, що через це вважає недоречними розмови про територіальні втрати України.

"Так що говорити про якісь територіальні втрати мені здається недоречним. Але це дискусійне питання. Можна із цього приводу сперечатися скільки завгодно", — сказав російський диктатор.

При цьому Путін не уточнив, які саме можливі домовленості чи рішення щодо територій він має на увазі. Водночас його заява вкотре демонструє позицію Кремля, який наполягає на визнанні захоплених українських територій російськими.

Що передувало заяві Путіна

У 2022 році Росія заявила про включення до свого складу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. До цього, у 2014 році, Москва окупувала Крим і проголосила його частиною РФ.

При цьому, у вересні 2022 року російська влада організувала так звані референдуми на окупованих територіях чотирьох українських областей. Голосування відбувалося в умовах російської військової окупації. Україна не визнала ці голосування законними.

Їх також засудили в ООН. 12 жовтня 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засудила проведення цих псевдореферендумів і спробу Росії анексувати українські території. Документ підтримали 143 держави, п’ять проголосували проти, ще 35 утрималися.

В ООН наголосили, що організовані Росією голосування не мають юридичної сили за міжнародним правом та не можуть бути підставою для зміни міжнародно визнаних кордонів України. ООН також підтвердила підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, переговори спецпосланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним знову оголили суперечності в позиції Кремля щодо завершення війни проти України. Москва відкидає перемир’я до укладення остаточних домовленостей, хоча раніше допускала поетапний шлях до миру.

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