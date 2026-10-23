Трамп хочет победы, но Кремль может сорвать его планы по войне в Украине, – Foreign Policy

Трамп обвиняет Зеленского в затягивании войны в Украине и ослабляет давление на Россию, рассчитывая на уступки со стороны Путина. Однако автор Foreign Policy убежден, что Кремль вряд ли согласится завершить войну, поэтому шансы Трампа на достижение соглашения невелики.

Президент США Дональд Трамп делает ставку на Владимира Путина, надеясь с его помощью одержать громкую международную победу. Впрочем, Кремль вряд ли согласится на такую серьёзную уступку, как прекращение войны в Украине. Такого мнения придерживается штатный автор Foreign Policy Джон Халтивангер.

Пытаясь положить конец войне, Трамп вновь перекладывает ответственность на Украину. Он упрекает Владимира Зеленского в затягивании боевых действий, Пентагон задерживает поставки ракет-перехватчиков Patriot, а давление на Россию ослабевает, что вызывает недовольство даже среди республиканцев.

Журналист объясняет это потерей терпения из-за отсутствия прогресса и предвыборным стремлением снизить напряженность на энергетических рынках. К тому же Трамп разгневан ударами по российским НПЗ, хотя цены на бензин в наибольшей степени подтолкнула война в Иране.

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Путин согласился возобновить трехсторонние мирные переговоры, однако Халтивангер сомневается в их результате.

"Близится ли соглашение? Вряд ли. Россия и Украина по-прежнему принципиально расходятся в вопросе условий прекращения войны, которые включают максималистские требования Москвы, такие как отказ Украины от Донбасса. И это не позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы заключения соглашения. Так было и во время встречи Трампа с Путиным на громком саммите на Аляске в августе 2025 года, который завершился без каких-либо существенных договоренностей или сдвигов. Понятно, что Трамп хочет победы во внешней политике, и он, кажется, верит, что Путин может помочь её достичь, но его шансы выглядят не очень высокими", – отмечает автор.

Ранее сообщалось, что 80-летний Дональд Трамп, который уже во второй раз возглавляет США, допускает, что мог бы стать президентом и в третий раз. И это несмотря на то, что 22-я поправка к Конституции ограничивает пребывание в должности двумя сроками.

Кроме того, журналисты The Economist обнародовали подробности нового мирного плана США по прекращению войны в Украине. Согласно документу, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на Донбассе предлагается создать демилитаризованную зону, а санкции против России — смягчить.