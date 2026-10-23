"Имею право": Трамп хочет баллотироваться на третий президентский срок (видео)

80-летний американский президент Дональд Трамп, который уже второй раз занимает главное кресло США, не против стать главой государства и в третий раз, несмотря на то, что 22-я поправка к Конституции страны предусматривает только два срока.

Выступая на предвыборном митинге в Айове в преддверии промежуточных выборов, Трамп затронул возможность участия в еще одной президентской кампании, обсуждая свое политическое положение, пишет Newsweek.

"Не знаю, кто будет вашим следующим президентом. И, кажется, закон гласит — не уверен на 100%, но, кажется, закон гласит, — что мне нельзя баллотироваться снова".

Затем Трамп признал, что изучил это ограничение и не нашел в нем особой двусмысленности:

"Я очень долго вникал в эту формулировку. К сожалению, она сформулирована весьма четко. Пространства для маневра здесь почти нет".

Однако он придумал, как обойти этот запрет. Он напомнил, что победа на выборах 2020 года у него якобы была украдена.

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"Нас обманули во второй раз — ведь мы побеждали трижды, — поэтому я считаю, что имею право баллотироваться снова. Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сжульничали. Они подтасовали выборы. Они их подтасовали", — заявил политик.

Трамп был избран президентом в 2016 году, а затем снова в 2024-м. Еще одно участие в президентских выборах противоречило бы установленному конституционной поправкой ограничению в два срока.

Тем не менее, он не один год винит оппонентов в фальсификации результатов выборов, где он проиграл Джо Байдену, хотя ни одного факта фальсификации так и не доказано.

Глава Белого дома не раз говорил, что с участием бы поучаствовал в выборах в третий раз. Например, в июле, во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, он надел красную кепку с надписью "Трамп 2028" и заявил присутствующим:

"Я побеждал трижды. Теперь я собираюсь сделать это снова".

Однако чем дольше он на посту, тем меньше его популярность. На заключительном этапе предвыборной кампании перед промежуточными выборами рейтинг одобрения президента-республиканца находится на крайне низком уровне. Согласно опросу CNN/SSRS, его рейтинг среди взрослого населения США упал до рекордно низкой отметки в 32%, а по данным опроса The New York Times и Университета Сиены — до 36% среди вероятных избирателей.

Напомним, Трамп захотел переименовать Атлантический океан в свою честь.

Также сообщалось, что Трамп опозорился из-за поцелуя с Меланией, которая отвернулась.