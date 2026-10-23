Трамп хотел оставить свое имя на карте мира, но Google сорвала его планы

Дональд Трамп не отказывается от идеи оставить своё имя на карте мира — на этот раз он якобы хотел переименовать Атлантический океан. Однако, по его словам, Google не захотела браться за эту инициативу из-за международного характера океанов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к главе Google Сундару Пичаи с предложением переименовать Атлантический океан в свою честь или в честь Соединённых Штатов. Однако, по словам американского лидера, компания отказалась поддержать эту идею, объяснив, что океаны омывают берега многих стран. О его заявлении 22 октября сообщила британская газета The Guardian, сославшись на выступление Трампа в Южной Каролине накануне.

Что Трамп рассказал о разговоре с Google

Так, 21 октября во время митинга в Южной Каролине президент США Дональд Трамп упомянул о переименовании Мексиканского залива и озера Онтарио и заявил, что хотел бы переименовать ещё несколько объектов. Среди них он назвал Атлантический и Тихий океаны.

Видео дня

По словам Трампа, он лично обратился к генеральному директору Google Сундару Пичаи и спросил, может ли компания реализовать такое предложение.

"Мы всерьёз рассматривали Атлантический океан, и я позвонил в Google Maps. Сундаре, я думаю об Атлантическом океане. Сможете ли вы это сделать?", — так Трамп пересказал свой вопрос руководителю компании.

Американский президент утверждает, что Пичаи отказался менять название океана. По словам Трампа, глава Google объяснил своё решение тем, что океаны имеют международное значение.

"Нет, нет, нет. На этот раз я этого делать не буду. Океаны — это другое дело, сэр. Они охватывают множество стран. Пожалуйста, не просите нас об этом", — передал Трамп ответ Пичаи.

После этого президент США предположил, что не будет настаивать на своём предложении. "Думаю, оставим его Атлантическим океаном", — сказал он.

Важно, что приведенные слова Сундара Пичаи известны из пересказа Трампа. Google публично не подтвердила факт такого разговора и его содержание.

Какие географические названия Трамп уже изменил

Это не первый случай, когда американский президент предлагает переименовать географический объект в свою честь. Ранее он упоминал Ормузский пролив, имеющий стратегическое значение для мировых поставок нефти.

Так, в посте в социальной сети Truth Social Трамп спросил: "Может, нам переименовать Ормузский пролив в ПРОЛИВ ТРАМПА??? Как и сама Америка, он стал бы "горячее", чем когда-либо!"

И если идея Трампа переименовать Ормузский пролив в свою честь пока осталась лишь замыслом, то Мексиканский залив уже стал Американским заливом, а озеро Онтарио Трамп переименовал в озеро Америка.

Так, после того как в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива, Google Maps начал использовать название Gulf of America для пользователей в США. В то же время в Мексике продолжают отображать традиционное название, а в поисковой выдаче Google показывает оба варианта.

Еще один пример — озеро Онтарио, расположенное на границе США и Канады. В августе 2026 года Трамп подписал указ, обязывающий федеральные учреждения США использовать название Lake America — "озеро Америка". Google Maps также отображает это название для пользователей в США, тогда как в Канаде сохраняется прежнее название.

Напомним, что Мексика подала иск против Google за изменение названия Мексиканского залива на "Залив Америки" для пользователей Google Maps в США.

Кроме того, "Фокус" писал, что в свое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переименовал "Турцию" с целью повышения продаж.